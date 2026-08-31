La emoción de Pablo Giralt al aire tras el anuncio del retiro de Lionel Messi

El momento emotivo de Pablo Giralt por el retiro de Lionel Messi

Con los ojos visiblemente vidriosos y la voz quebrada por el nudo en la garganta, el periodista apenas logró esbozar unas pocas palabras frente a la cámara: "No puedo decir mucho", alcanzó a pronunciar, totalmente superado por la situación. La escena reflejó de manera genuina el sentir de millones de hinchas que asimilaban el fin de la era más gloriosa del combinado nacional.