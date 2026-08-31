Los números de una leyenda: el descomunal legado estadístico de Lionel Messi en la Selección Argentina
Tras anunciar su retiro del combinado nacional, el capitán cierra una trayectoria que se refleja en marcas históricas de partidos, goles, asistencias y títulos.
El adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina marca el punto final de la era más gloriosa en la historia del fútbol nacional. Más allá de la huella emocional, liderazgo y consagraciones, el impacto del rosarino se sostiene sobre una base de estadísticas monumentales que resumen dos décadas de dominio absoluto con la camiseta celeste y blanca.
El mejor jugador de la historia publicó este lunes una emotiva carta para anunciar el cierre de ciclo, luego de 20 años de carrera y con la final del Mundial 2026 como su último juego con la camiseta "albiceleste".
A lo largo de su recorrido con el combinado mayor, el capitán dejó los siguientes registros oficiales:
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207 partidos disputados defendiendo a la Selección.
125 goles convertidos, consagrándose como el máximo artillero histórico.
65 asistencias registradas a lo largo de su carrera internacional.
4 títulos levantados con la mayor (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024).
El rosarino lideró todo tipo de estadísticas tanto con la camiseta nacional como a nivel mundial, incluso en las diferentes competiciones en las que participó.
La excelencia sostenida de Lionel Messi, según los datos
La dimensión del rendimiento del astro dentro del campo de juego también encuentra un correlato en las mediciones analíticas y de rendimiento. De acuerdo con los registros de la plataforma especializada Sofascore, Messi acumuló un promedio de puntuación histórica de 8.10 a lo largo de toda su carrera con la Albiceleste, una cifra que grafica la regularidad y el peso determinante que ejerció en cada presentación.
Con 207 presencias que lo ubican en la cima de los jugadores con más partidos en la historia del seleccionado, el ciclo de Messi se apaga dejando marcas que serán prácticamente inalcanzables, consolidándolo para siempre como el máximo ícono del fútbol argentino y mundial.
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