Los números de una leyenda: el descomunal legado estadístico de Lionel Messi en la Selección Argentina

La excelencia sostenida de Lionel Messi, según los datos

La dimensión del rendimiento del astro dentro del campo de juego también encuentra un correlato en las mediciones analíticas y de rendimiento. De acuerdo con los registros de la plataforma especializada Sofascore, Messi acumuló un promedio de puntuación histórica de 8.10 a lo largo de toda su carrera con la Albiceleste, una cifra que grafica la regularidad y el peso determinante que ejerció en cada presentación.