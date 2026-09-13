Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Huracán vs. Racing por Internet

En la jornada anterior, perdió 2-1 frente a Atlético Tucumán y quedó último en la Zona B, con apenas cinco puntos, por lo que necesita una reacción inmediata para no alejarse definitivamente de la pelea por los playoffs y, al mismo tiempo, mejorar su posición en la tabla anual, que define la clasificación a las copas internacionales de 2027.