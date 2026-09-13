Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Huracán vs. Racing por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura.
Huracán recibe a Racing este domingo, desde las 21.30, en el Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro y a Lucas Novelli a cargo del VAR, será televisado por TNT Sports Premium.
El "Globo" llega a este compromiso con la necesidad de volver a sumar de a tres, ya que acumula cuatro partidos sin ganar. El equipo dirigido por Diego Martínez viene de empatar 1-1 ante Belgrano, resultado que le permitió alcanzar los 10 puntos y ubicarse en el undécimo lugar de la Zona B, a una unidad del octavo puesto.
La "Academia", por su parte, lleva siete encuentros sin triunfos, con dos empates y cinco derrotas desde su única victoria en el campeonato, conseguida en la primera fecha ante Gimnasia.
En la jornada anterior, perdió 2-1 frente a Atlético Tucumán y quedó último en la Zona B, con apenas cinco puntos, por lo que necesita una reacción inmediata para no alejarse definitivamente de la pelea por los playoffs y, al mismo tiempo, mejorar su posición en la tabla anual, que define la clasificación a las copas internacionales de 2027.
Formaciones de Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Huracán vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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