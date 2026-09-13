Huracán le ganó a Racing, que se hunde en el fondo de la tabla del Torneo Clausura 2026

El empate transitorio 1-1 soltó tácticamente a ambos conjuntos: Racing dispuso de un par de claras oportunidades en los pies de Gastón Lodico y de Duván Vergara que no supo capitalizar en la red, mientras que Huracán respondió con un cabezazo de Jordy Caicedo que reventó el travesaño. Sin embargo, a los 32 minutos, la insistencia ofensiva tuvo premio para el delantero ecuatoriano, quien empujó el balón para decretar el 2-1 que terminaría siendo definitivo.