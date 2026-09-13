Huracán le ganó a Racing, que se hunde en el fondo de la tabla del Torneo Clausura 2026
La "Academia" llegaba al Palacio Ducó con el objetivo de dar vuelta la página y volver al triunfo en el torneo local después de siete fechas.
Racing estiró su profunda mala racha y se hunde cada vez más en el fondo de la tabla del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol tras caer este domingo por la noche de domingo por 2-1 ante Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.
Se trata sin dudas de un resultado que deja al ciclo de Juan Pablo Vojvoda pendiendo de un hilo cada vez más delgado y abre un compás de horas clave sobre su continuidad como director técnico de la Academia.
Después de un primer tiempo para el olvido que se consumió sin chances inmejorables en las áreas, el Globo logró destrabar el marcador a los 8 minutos del complemento gracias a una aparición de Facundo Waller, quien alcanzó a desviar con la punta de su botín un centro-remate de rastrón enviado por Lucas Blondel.
La alegría de los hinchas quemeros, que también arrastraban la urgencia de volver al triunfo tras el 2-0 clásico frente a San Lorenzo, duró apenas unos minutos, ya que antes del cuarto de hora el conjunto de Avellaneda logró nivelar las acciones por intermedio de un certero remate de Ulises Ortegoza capitalizando un tiro de esquina.
El empate transitorio 1-1 soltó tácticamente a ambos conjuntos: Racing dispuso de un par de claras oportunidades en los pies de Gastón Lodico y de Duván Vergara que no supo capitalizar en la red, mientras que Huracán respondió con un cabezazo de Jordy Caicedo que reventó el travesaño. Sin embargo, a los 32 minutos, la insistencia ofensiva tuvo premio para el delantero ecuatoriano, quien empujó el balón para decretar el 2-1 que terminaría siendo definitivo.
Esta caída representa la sexta derrota en nueve jornadas disputadas para el equipo de Vojvoda, profundizando una crisis deportiva sin freno, en contrapartida con el alivio para los dirigidos por Diego Martínez, que con este festejo trepan al noveno puesto con 13 unidades, alcanzando la línea de River, Atlético Tucumán y Belgrano para ilusionarse con meterse en la pelea por los playoffs.
Formaciones de Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Lucas Novelli.
TV: TNT Sports Premium.
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