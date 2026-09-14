Racing define el futuro de Juan Pablo Vojvoda tras la derrota ante Huracán

A pesar de las cifras desfavorables, el santafesino de 51 años ratificó su intención de seguir al frente del proyecto durante la conferencia de prensa posterior al partido. Vojvoda aseguró sentir el respaldo necesario y rechazó de plano la posibilidad de dar un paso al costado. Reconoció que el grupo atraviesa una situación extrema y subrayó que conseguir un triunfo será la clave para descomprimir la presión que rodea al club.