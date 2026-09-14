Racing define el futuro de Juan Pablo Vojvoda tras la derrota ante Huracán
La cúpula dirigencial de la Academia se reúne de urgencia este lunes. Crece la tensión en Avellaneda tras acumular tres caídas consecutivas en el torneo.
Hora de definiciones en Avellaneda. La mesa chica de la dirigencia de Racing, encabezada por su presidente Diego Milito, mantendrá un encuentro crucial este lunes para resolver la continuidad de Juan Pablo Vojvoda como director técnico del primer equipo. La reunión, pactada antes de la práctica vespertina del plantel, llega tras el duro golpe sufrido el domingo al caer por 2-1 frente a Huracán por la novena fecha del Torneo Clausura.
Tensión en Racing por el futuro de Juan Pablo Vojvoda tras caer ante Huracán
El presente deportivo del conjunto académico atraviesa una etapa alarmante. La última derrota significó la tercera caída en forma consecutiva en el certamen local, un resultado que dejó al equipo sumido en el último lugar de la Zona A con apenas cinco unidades sobre 27 posibles. Con solo siete jornadas por delante en la fase regular, el margen de error se agotó y la continuidad del entrenador quedó seriamente en duda.
A pesar de las cifras desfavorables, el santafesino de 51 años ratificó su intención de seguir al frente del proyecto durante la conferencia de prensa posterior al partido. Vojvoda aseguró sentir el respaldo necesario y rechazó de plano la posibilidad de dar un paso al costado. Reconoció que el grupo atraviesa una situación extrema y subrayó que conseguir un triunfo será la clave para descomprimir la presión que rodea al club.
El ciclo del ex DT de Fortaleza y Santos comenzó a mediados de año y hasta el momento los números no lo acompañan: sobre 11 cotejos dirigidos, cosechó tres victorias, dos empates y seis derrotas. El único respiro en su gestión es la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, cruce donde deberá medirse ante Boca el próximo 27 de septiembre.
Desde la conducción directiva el malestar es evidente. Días atrás, fue el propio Milito quien remarcó públicamente que el club no podía ubicarse en la parte baja de la tabla, recordando que la Academia ostenta el tercer plantel con mayor valor del fútbol argentino. La cumbre de esta tarde determinará si le otorgan un voto de confianza para revertir el rumbo o si se interrumpe de manera anticipada su mandato.
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