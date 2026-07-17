Gran revuelo: una emblemática torre de España lució la palabra "campeones" antes de la final
Una proyección sobre la Torre Glòries, conocida popularmente como Torre Agbar, se viralizó en las redes sociales y fue interpretada por muchos como una celebración anticipada.
A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una imagen registrada en Barcelona recorrió rápidamente las redes sociales y provocó un intenso debate entre los fanáticos de ambos países. La Torre Glòries, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad catalana y conocida durante años como Torre Agbar, apareció iluminada con los colores de la bandera española mientras sobre su estructura podía leerse una única palabra: "Campeones".
Las imágenes comenzaron a difundirse masivamente durante la noche del jueves y, en cuestión de minutos, fueron replicadas por usuarios y distintos medios de comunicación. La escena fue interpretada por muchos como una demostración de confianza excesiva de cara al partido que definirá al campeón del mundo.
Del lado argentino, numerosos hinchas reaccionaron con críticas y consideraron que la proyección representaba una provocación antes del duelo frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni. La repercusión creció rápidamente y el video se transformó en uno de los temas más comentados en las plataformas digitales, alimentando el clima que rodea una final que ya concentra la atención del planeta fútbol.
En España dijeron que era fake news, pero lo confirmó una revista
Sin embargo, con el correr de las horas llegó una explicación oficial que buscó poner fin a las especulaciones. Según informó la revista española Panenka, el departamento de comunicación de la Torre Glòries aclaró que la aparición de la palabra "Campeones" no respondió a ningún festejo anticipado ni a una manifestación institucional de apoyo a la selección española.
Desde la administración del edificio explicaron que todo formó parte de una prueba técnica destinada a verificar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación que se utilizará en caso de que España consiga el título mundial. "Esto sucedió ayer en el marco de las comprobaciones de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto", señalaron oficialmente.
Además, remarcaron que la proyección tuvo una duración muy breve y que nunca estuvo pensada para convertirse en un mensaje dirigido al público o a los aficionados. La aclaración coincidió con la información difundida por otros medios españoles, que precisaron que el ensayo técnico se extendió durante aproximadamente quince minutos y fue realizado exclusivamente para comprobar que todo el sistema funcione correctamente en caso de una eventual celebración.
La Torre Glòries es uno de los edificios más reconocidos del perfil urbano de Barcelona y habitualmente utiliza su moderna fachada luminosa para acompañar campañas institucionales, fechas conmemorativas y distintos acontecimientos de relevancia nacional e internacional.
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