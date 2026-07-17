Gran revuelo: una emblemática torre de España lució la palabra "campeones" antes de la final

Desde la administración del edificio explicaron que todo formó parte de una prueba técnica destinada a verificar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación que se utilizará en caso de que España consiga el título mundial. "Esto sucedió ayer en el marco de las comprobaciones de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto", señalaron oficialmente.

Además, remarcaron que la proyección tuvo una duración muy breve y que nunca estuvo pensada para convertirse en un mensaje dirigido al público o a los aficionados. La aclaración coincidió con la información difundida por otros medios españoles, que precisaron que el ensayo técnico se extendió durante aproximadamente quince minutos y fue realizado exclusivamente para comprobar que todo el sistema funcione correctamente en caso de una eventual celebración.

La Torre Glòries es uno de los edificios más reconocidos del perfil urbano de Barcelona y habitualmente utiliza su moderna fachada luminosa para acompañar campañas institucionales, fechas conmemorativas y distintos acontecimientos de relevancia nacional e internacional.