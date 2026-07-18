Mapa de corte de calles en la Ciudad de Buenos Aires por la final del Mundial 2026
El Gobierno porteño anunció los cortes de calles y el de seguridad en el Obelisco por la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.
La Ciudad de Buenos Aires preparó un intenso operativo preventivo y cortes de calles en las inmediaciones del centro porteño. Ante la inminente final que disputará la Selección Argentina frente a España por el Mundial 2026, las autoridades buscan garantizar el orden y la seguridad de los miles de hinchas que se concentrarán hoy.
El esquema diseñado implicará el despliegue de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), Policía Motorizada, brigadas de Investigaciones y las comisarías Vecinales 1B y 1D.
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Operativo de seguridad y vallado en el Obelisco
Una vez que finalice el partido, el operativo contempla un esquema de cierre de vallado en los siguientes puntos clave:
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Avenida Corrientes: entre Libertad y Cerrito.
Avenida Corrientes: entre Carlos Pellegrini y Suipacha.
Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña): entre Cerrito y Libertad.
Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña): entre Carlos Pellegrini y Suipacha.
Para proteger la estructura del monumento histórico ante la masiva concurrencia, se instalarán paneles fenólicos rodeando el Obelisco. A su vez, se mantendrán cortes preventivos de tránsito en todas las arterias aledañas para facilitar la circulación peatonal de los simpatizantes.
Monitoreo en tiempo real y asistencia médica
El desarrollo de la jornada será custodiado permanentemente mediante un relevamiento en tiempo real articulado desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Para ello, se utilizarán drones especiales y helicópteros del Escuadrón Aéreo de la Policía de la Ciudad que sobrevolarán la zona durante toda la tarde.
En materia sanitaria, sobre Diagonal Norte (entre Carlos Pellegrini y Suipacha) se ubicará un "Puesto Médico de Avanzada" perteneciente a Defensa Civil. Este espacio funcionará como un hospital móvil y contará con la guardia de ambulancias del SAME para brindar una rápida respuesta ante eventuales emergencias.
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