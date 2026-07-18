Mapa de corte de calles en la Ciudad de Buenos Aires por la final del Mundial 2026

Monitoreo en tiempo real y asistencia médica

El desarrollo de la jornada será custodiado permanentemente mediante un relevamiento en tiempo real articulado desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Para ello, se utilizarán drones especiales y helicópteros del Escuadrón Aéreo de la Policía de la Ciudad que sobrevolarán la zona durante toda la tarde.

En materia sanitaria, sobre Diagonal Norte (entre Carlos Pellegrini y Suipacha) se ubicará un "Puesto Médico de Avanzada" perteneciente a Defensa Civil. Este espacio funcionará como un hospital móvil y contará con la guardia de ambulancias del SAME para brindar una rápida respuesta ante eventuales emergencias.