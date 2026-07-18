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Mapa de corte de calles en la Ciudad de Buenos Aires por la final del Mundial 2026

El Gobierno porteño anunció los cortes de calles y el de seguridad en el Obelisco por la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

Mapa de corte de calles en la Ciudad de Buenos Aires por la final del Mundial 2026

Mapa de corte de calles en la Ciudad de Buenos Aires por la final del Mundial 2026

La Ciudad de Buenos Aires preparó un intenso operativo preventivo y cortes de calles en las inmediaciones del centro porteño. Ante la inminente final que disputará la Selección Argentina frente a España por el Mundial 2026, las autoridades buscan garantizar el orden y la seguridad de los miles de hinchas que se concentrarán hoy.

El esquema diseñado implicará el despliegue de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), Policía Motorizada, brigadas de Investigaciones y las comisarías Vecinales 1B y 1D.

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Operativo de seguridad y vallado en el Obelisco

Una vez que finalice el partido, el operativo contempla un esquema de cierre de vallado en los siguientes puntos clave:

  • Avenida Corrientes: entre Libertad y Cerrito.

  • Avenida Corrientes: entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

  • Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña): entre Cerrito y Libertad.

  • Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña): entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Para proteger la estructura del monumento histórico ante la masiva concurrencia, se instalarán paneles fenólicos rodeando el Obelisco. A su vez, se mantendrán cortes preventivos de tránsito en todas las arterias aledañas para facilitar la circulación peatonal de los simpatizantes.

Monitoreo en tiempo real y asistencia médica

El desarrollo de la jornada será custodiado permanentemente mediante un relevamiento en tiempo real articulado desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Para ello, se utilizarán drones especiales y helicópteros del Escuadrón Aéreo de la Policía de la Ciudad que sobrevolarán la zona durante toda la tarde.

En materia sanitaria, sobre Diagonal Norte (entre Carlos Pellegrini y Suipacha) se ubicará un "Puesto Médico de Avanzada" perteneciente a Defensa Civil. Este espacio funcionará como un hospital móvil y contará con la guardia de ambulancias del SAME para brindar una rápida respuesta ante eventuales emergencias.

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