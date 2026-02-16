Deportivo Riestra y Newell's igualaron 1-1 en el cierre de la jornada
El "Malevo" y la "Lepra" repartieron unidades en el cierre de la quinta fecha.
El Estadio Guillermo Laza fue el escenario de un partido donde lo que sobraba era presión. Por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, Deportivo Riestra y Newell’s repartieron unidades en un empate 1-1.
El encuentro presentaba a los equipos con un solo objetivo: sacudirse la racha negativa y sumar de a tres por primera vez en el campeonato.
En estre marco, el dueño de casa arrancó en ventajas con el tanto de Nicolás Benegas en la primera mitad; mientras que Ignacio Ramírez, de penal, puso cifras definitivas en el segundo tiempo.
El "Malevo" parece haber extraviado la brújula en este arranque de año. Aunque mantiene su identidad de equipo rocoso y difícil, la reciente derrota ante Estudiantes en La Plata desnudó su falta de peso ofensivo. Si no fuera por las manos de Nacho Arce, la situación en la tabla (donde marchan penúltimos en la Zona A) sería aún más dramática.
En tanto, en Rosario el clima está espeso. La caída frente a Defensa y Justicia en el Coloso fue el punto de quiebre para una crisis que no solo es de resultados, sino de identidad. La dupla Orsi-Gómez no logra dar con el esquema ni con los intérpretes adecuados para sacar a "La Lepra" del fondo.
Formaciones del encuentro
Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Gallo; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jherson Mosquera; Facundo Guch, Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Walter Núñez; Matías Cóccaro y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Riestra vs. Newell's: datos del partido
- Hora: 19.00.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- Estadio: Guillermo Laza.
