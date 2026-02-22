Newell's echó a la dupla Orsi-Gómez tras perder con Banfield y a días del clásico
Los técnicos fueron despedidos de Newell's tras sumar cuatro derrotas y dos empates. El club apuró la salida pensando en el duelo clave ante Rosario Central.
Un breve y pobre ciclo llegó a su fin abruptamente este fin de semana en el fútbol argentino. Tras la durísima derrota de Newell's Old Boys en su visita a Banfield en el estadio Florencio Sola, la dirigencia del club rosarino decidió dar por terminado el contrato de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.
El clima enrarecido en el Sur anticipaba una decisión drástica: los entrenadores habían suspendido la conferencia de prensa habitual y los jugadores se retiraron del estadio sin hacer declaraciones. Minutos después, la institución oficializó la salida mediante un escueto comunicado en sus redes sociales.
Los números que condenaron a la dupla a salir de Newell's
Orsi y Gómez habían arribado a Rosario en diciembre, respaldados por su éxito reciente tras coronarse campeones con Platense a mediados de 2025. Sin embargo, nunca lograron encontrarle la vuelta al equipo rojinegro y los resultados precipitaron el final:
-
Arranque para el olvido: En el inicio de este 2026 cosecharon apenas dos empates y cuatro derrotas.
Sin triunfos: Se marchan del banco de la "Lepra" sin haber podido festejar ni una sola victoria oficial.
Falta de respuestas: El equipo mostró nulas reacciones anímicas y futbolísticas, pese a la llegada de más de una decena de refuerzos en el último mercado de pases.
La urgencia del clásico de la ciudad
La decisión de no estirar la agonía de la dupla técnica tiene un motivo central en el apretado calendario de la Liga Profesional. En apenas dos fechas, el próximo 1° de marzo, Newell's deberá recibir en el Coloso Marcelo Bielsa a Rosario Central, su eterno rival.
La dirigencia apostó por un cambio de timón rápido para intentar renovar el aire del plantel de cara al partido más importante del semestre. A la urgencia de ganar el clásico se le suma la obligación paralela de empezar a sumar de a tres puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones y alejar los fantasmas de la zona baja.
