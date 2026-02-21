Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Newell's

Si en el Sur llueve, en Rosario truena. La Lepra atraviesa un desierto futbolístico: todavía no ha ganado en lo que va del Apertura. Sus escasos puntos son fruto de empates logrados con más corazón que juego ante Independiente y Riestra. La lupa está puesta sobre la dupla Orsi-Gómez; los técnicos llegan al Florencio Sola con el crédito agotado y saben que un resultado adverso en Peña y Arenales podría significar el final de su etapa en el club del Parque.