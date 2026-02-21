Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Newell's por el Torneo Apertura.
Este sábado a las 19:15, el sur del Gran Buenos Aires será el epicentro de un duelo cargado de tensión. Por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, Banfield y Newell’s se ven las caras en lo que ya se denomina un partido de "seis puntos". Con el fantasma del descenso asomando en el horizonte de los promedios, el margen de error para ambos se ha evaporado.
El presente del Taladro es preocupante. Con apenas 4 unidades cosechadas de 15 posibles, el equipo solo pudo festejar ante Estudiantes de Río Cuarto. La dura derrota 2-0 frente a Racing en la jornada anterior dejó al descubierto las falencias de un conjunto que necesita reencontrarse con su fútbol y con su gente. Para los dirigidos por el "Munchi", ganar en el Lencho no es una opción, sino una urgencia vital para no quedar hundidos en el fondo de la tabla.
Si en el Sur llueve, en Rosario truena. La Lepra atraviesa un desierto futbolístico: todavía no ha ganado en lo que va del Apertura. Sus escasos puntos son fruto de empates logrados con más corazón que juego ante Independiente y Riestra. La lupa está puesta sobre la dupla Orsi-Gómez; los técnicos llegan al Florencio Sola con el crédito agotado y saben que un resultado adverso en Peña y Arenales podría significar el final de su etapa en el club del Parque.
Formaciones del encuentro
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago, López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Piñero; Tiziano Perotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón; Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Núñez, Juan Ignacio Ramírez y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Newell’s
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
