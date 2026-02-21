Banfield goleó a Newell's y se metió entre los primeros ocho de la Zona B del Torneo Apertura

Banfield vs. Newell's: resultado en vivo

Formaciones del encuentro

Banfield vs. Newell’s: datos del partido

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Florencio Sola

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

Con un arranque de torneo por debajo de las expectativas, el margen de error se ha reducido al mínimo. Este duelo directo no solo es una oportunidad para quebrar la mala racha, sino que representa una batalla crucial en la lucha por la permanencia, pensando en la tabla de promedios de fin de temporada.

El Florencio Sola será el escenario de un choque donde los puntos valen oro. Banfield llega sumergido en una racha negativa: con apenas una victoria en el certamen (el 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto) y tres derrotas a cuestas, el equipo del Sur acumula solo 4 unidades. La reciente caída 2-0 frente a Racing dejó heridas abiertas y la obligación de sumar de a tres en casa para no quedar a la deriva en la tabla.

El panorama de Newell’s es, si cabe, aún más sombrío. La "Lepra" todavía no conoce el triunfo en este Apertura; sus únicos puntos provienen de dos empates agónicos rescatados ante Independiente y Riestra. La situación es crítica para la dupla técnica Orsi-Gómez, quienes caminan por la cuerda floja: un traspié en Peña y Arenales podría marcar el fin de su ciclo en el Parque Independencia.