Gremio vs. Deportivo Riestra, por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y TV
El Malevo enfrenta al Tricolor en Porto Alegre con la necesidad de sumar su primera victoria del año y cambiar el rumbo de una temporada complicada.
Gremio y Deportivo Riestra se medirán este martes desde las 19 en el Arena do Grêmio, en Porto Alegre, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. En un contexto adverso para ambos, el encuentro aparece como una oportunidad clave para empezar a enderezar el rumbo.
El conjunto brasileño llega golpeado por una serie de resultados negativos que encendieron las alarmas puertas adentro. El equipo dirigido por el portugués Luís Castro acumula cinco partidos consecutivos sin triunfos, en un inicio de año marcado por la irregularidad y la falta de funcionamiento colectivo. A esto se suma una seguidilla de lesiones en sectores clave del plantel, lo que ha condicionado el rendimiento del equipo.
En su debut en la competencia, Gremio sufrió una derrota por 1-0 ante Montevideo City Torque, resultado que lo obliga a reaccionar rápidamente si pretende mantener aspiraciones de clasificación. Pese al mal presente, cuenta con futbolistas de jerarquía como Arthur Melo y Juan Nardoni, quienes pueden marcar la diferencia en cualquier momento.
Del otro lado estará Riestra, que también atraviesa un presente complejo. El equipo del Bajo Flores, dirigido por Guillermo Duró, aún no logra encontrar regularidad y se ubica en la parte baja de la tabla anual del Torneo Apertura. Su rendimiento en lo que va del año refleja más dificultades que certezas, con un balance negativo que incluye más cambios de entrenador que victorias.
En la Sudamericana, el Malevo tuvo un debut histórico pero sin goles, al igualar 0-0 frente a Palestino. Ese partido marcó además el inicio de un nuevo ciclo de Duró al frente del equipo, en lo que representa su tercera etapa como entrenador de la institución.
La falta de triunfos y el contexto adverso obligan a Riestra a buscar una reacción inmediata. Enfrente tendrá a un rival con mayor jerarquía individual, pero que también arrastra dudas en su funcionamiento. Esa combinación abre una ventana de oportunidad para un equipo que necesita urgentemente un resultado positivo.
Con ambos conjuntos presionados por sus realidades, el duelo en Porto Alegre se presenta como un punto de inflexión. Para Grêmio, la chance de recomponerse ante su gente; para Riestra, la posibilidad de dar un golpe inesperado que cambie el ánimo y marque un antes y un después en su temporada.
Gremio vs. Deportivo Riestra: probables formaciones
- Gremio: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Luís Castro.
- Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Duró.
Gremio vs. Deportivo Riestra: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Arena do Grêmio (Porto Alegre, Brasil).
- Árbitro: Gery Vargas.
- VAR: Jorge Justiniano.
- TV: DSports.
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