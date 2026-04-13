Cerraron la causa por la agresión a Luis Ventura: le donaron 25 pelotas a Victoriano Arenas
La Justicia cerró la causa por lesiones contra Luis Ventura tras la agresión en 2025 y dispuso que Central Ballester done 25 pelotas a Victoriano Arenas.
La causa judicial iniciada por Luis Ventura tras la agresión que sufrió en 2025 en la cancha de Central Ballester llegó a su fin. Así lo confirmó el propio entrenador, quien detalló que el proceso por lesiones calificadas fue cerrado por la Justicia. Según informó, el Juzgado Correccional Número 4 certificó la entrega de 25 pelotas oficiales de la AFA, que deberán ser destinadas a Victoriano Arenas, club que dirige desde hace más de una década.
A través de sus redes sociales, Ventura compartió el comunicado completo en el que dio a conocer la resolución judicial. “Ayer, el Juzgado Correccional Número 4 certificó la entrega de 25 pelotas oficiales de la AFA por la causa 6846 rotulada como LESIONES CALIFICADAS, ocurridas en la cancha de Ballester de la que se hizo cargo y pidió disculpas el señor MAURICIO MANUEL BOGADO finiquitando la denuncia presentada por el doctor Martín Francolino en representación de LUIS ANTONIO VENTURA que dio por finalizado en el fuero Penal el proceso judicial. Las 25 pelotas fueron entregadas al tesorero del Club Victoriano Arenas y Ventura las donará íntegramente al club que dirige futbolísticamente hace 11 años. Se hizo Justicia”, expresó.
El propio entrenador también publicó una imagen firmando los documentos correspondientes, dando por concluido el conflicto en el ámbito penal que llevó su tiempo pero que terminó de una vez por todas.
Cómo fue la agresión a Luis Ventura en 2025
El episodio se remonta a un partido de la Primera C 2025, en el que Victoriano Arenas empató 2-2 frente a Central Ballester en condición de visitante. Tras el encuentro, un grupo de barras del equipo local ingresó al campo de juego y comenzó a agredir a jugadores.
En ese contexto, Ventura se retiraba con un banquito en la mano cuando fue atacado por la espalda: un individuo le propinó una trompada que lo derribó. A partir de ese hecho se inició la causa judicial que ahora quedó cerrada, con una resolución que incluyó la reparación simbólica mediante la donación de material deportivo.
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