Cerraron la causa por la agresión a Luis Ventura: le donaron 25 pelotas a Victoriano Arenas

A través de sus redes sociales, Ventura compartió el comunicado completo en el que dio a conocer la resolución judicial. “Ayer, el Juzgado Correccional Número 4 certificó la entrega de 25 pelotas oficiales de la AFA por la causa 6846 rotulada como LESIONES CALIFICADAS, ocurridas en la cancha de Ballester de la que se hizo cargo y pidió disculpas el señor MAURICIO MANUEL BOGADO finiquitando la denuncia presentada por el doctor Martín Francolino en representación de LUIS ANTONIO VENTURA que dio por finalizado en el fuero Penal el proceso judicial. Las 25 pelotas fueron entregadas al tesorero del Club Victoriano Arenas y Ventura las donará íntegramente al club que dirige futbolísticamente hace 11 años. Se hizo Justicia”, expresó.