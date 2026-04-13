Confirman cuánto tiempo de recuperación tendrá Cuti Romero tras su lesión: ¿llega al Mundial 2026?
El defensor argentino se lesionó la rodilla en un partido del Tottenham, , lo que enciende la preocupación del cuerpo técnico de la Selección a poco del inicio de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina sigue de cerca la evolución de Cristian "Cuti" Romero, quien sufrió una lesión ligamentaria durante un partido de la Premier League que encendió las alarmas a solo dos meses del Mundial 2026. El defensor, pieza clave en el esquema del equipo nacional, tuvo que abandonar el campo de juego en el encuentro entre el Tottenham Hotspur y Sunderland tras un choque accidental con su propio arquero.
La jugada que derivó en la lesión no pareció, en un primer momento, de gravedad. Sin embargo, tras el impacto, el zaguero mostró evidentes signos de dolor en su rodilla derecha y debió salir del campo entre lágrimas, lo que incrementó la preocupación tanto en su club como en el entorno de la Selección. Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron, mostrando cómo su pierna se flexionó de manera antinatural, comprometiendo los ligamentos.
Los estudios médicos confirmaron que el zaguero padece una lesión en el ligamento colateral, con un tiempo estimado de recuperación de entre seis y ocho semanas, según reveló el periodista Martín Arévalo en ESPN. Si bien se descartó un daño más grave, la situación genera incertidumbre de cara a la cita mundialista, ya que llegaría con lo justo en cuanto a ritmo futbolístico.
Scaloni sigue de cerca la lesión de Cuti Romero: ¿piensa en reemplazantes?
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue atentamente su evolución. Aunque los plazos de recuperación coinciden con la previa del Mundial, la falta de competencia en ese período podría ser un factor determinante a la hora de definir su inclusión en la lista definitiva.
Romero es considerado una pieza fundamental en la estructura defensiva del seleccionado. Su presencia no solo aporta solidez en la última línea, sino también liderazgo y experiencia en partidos de alta exigencia. Por eso, su posible ausencia o llegada sin ritmo genera un dilema para el entrenador, que deberá evaluar riesgos y alternativas.
En ese contexto, aparecen nombres como Lucas Martínez Quarta o Leonardo Balerdi, aunque ninguno parece tener, al menos por ahora, el mismo peso específico dentro del equipo. La decisión final dependerá no solo de la recuperación médica del jugador, sino también de su capacidad para retomar el nivel competitivo en un plazo reducido.
Con el debut mundialista en el horizonte, la evolución de Romero se convierte en uno de los principales focos de atención para la Scaloneta defensora del título mundial, que espera recuperar a uno de sus pilares defensivos a tiempo para la máxima cita del fútbol.
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