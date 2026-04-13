Confirman cuánto tiempo de recuperación tendrá Cuti Romero tras su lesión: ¿llega al Mundial 2026?

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En ese contexto, aparecen nombres como Lucas Martínez Quarta o Leonardo Balerdi, aunque ninguno parece tener, al menos por ahora, el mismo peso específico dentro del equipo. La decisión final dependerá no solo de la recuperación médica del jugador, sino también de su capacidad para retomar el nivel competitivo en un plazo reducido.

Con el debut mundialista en el horizonte, la evolución de Romero se convierte en uno de los principales focos de atención para la Scaloneta defensora del título mundial, que espera recuperar a uno de sus pilares defensivos a tiempo para la máxima cita del fútbol.