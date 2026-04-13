Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Alexander Medina recibe a Cusco con la obligación de ganar para darle valor al empate conseguido en Colombia y afianzarse en el Grupo A.
Estudiantes de La Plata tendrá este martes una nueva presentación en la Copa Libertadores 2026 cuando enfrente a Cusco FC desde las 19 en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, por la segunda fecha del Grupo A. El objetivo del equipo platense será claro: conseguir su primer triunfo en el certamen y capitalizar el punto obtenido en su debut.
En su estreno, el Pincha igualó 1-1 ante Independiente Medellín en condición de visitante. El equipo argentino se había puesto en ventaja con gol de Tiago Palacios, pero no logró sostener la diferencia y terminó cediendo el empate en el segundo tiempo. A pesar de ello, el resultado fue considerado positivo por tratarse de un escenario complejo. Ahora, el conjunto dirigido por Alexander Medina buscará hacerse fuerte en casa para dar un paso importante en el grupo. Ganar en La Plata no solo le permitiría acomodarse en la tabla, sino también llegar con confianza al próximo desafío, que será nada menos que ante Flamengo.
En el plano local, atraviesa un gran presente. Lidera su zona en el Torneo Apertura con 24 puntos y tiene prácticamente asegurada su clasificación a la siguiente fase. Este buen momento en el campeonato doméstico refuerza las expectativas en torno a su desempeño internacional.
Del otro lado estará Cusco FC, que llega golpeado tras caer en su debut frente al conjunto brasileño. Una nueva derrota complicaría seriamente sus aspiraciones en el torneo, por lo que intentará dar el golpe en territorio argentino. El equipo peruano también presenta irregularidades en su liga local, donde se ubica en la mitad de la tabla, lejos de los primeros puestos. Este contexto lo obliga a buscar un resultado positivo en La Plata para mantenerse con vida en la competencia.
Con la presión de obtener su primera victoria y el respaldo de su gente, el local intentará imponer condiciones desde el inicio y consolidar su candidatura en el grupo, en una Copa Libertadores que promete grandes desafíos desde sus primeras fechas.
Estudiantes vs. Cusco FC: probables formaciones
- Estudiantes: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alexander Medina.
- Cusco FC: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alejandro Orfila.
Estudiantes vs. Cusco FC: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: José Cabero (CHI).
- VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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