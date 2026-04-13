Fuerte cruce entre Donald Trump y el papa León XIV en medio de tensiones internacionales

El Pontífice también subrayó que no siente temor frente a las críticas del gobierno estadounidense y reafirmó su compromiso con los valores que promueve la Iglesia: "Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz".