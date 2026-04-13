La enfermería de la Selección Argentina: lesionados y cómo llegan al Mundial 2026

Otro que busca meterse en la lista es Giovani Lo Celso, quien dejó atrás una molestia muscular en el recto anterior del muslo derecho que lo tuvo dos meses fuera de las canchas. El mediocampista del Betis ya volvió a sumar minutos y quiere recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Por último, Lisandro Martínez se encuentra en la etapa final de su recuperación de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Si bien no jugó el último partido del Manchester United ante Leeds, ya se entrena a la par de sus compañeros y su regreso a la competencia parece inminente.

lisandro martinez

Con este panorama, la Selección Argentina transita una cuenta regresiva marcada por la incertidumbre física, pero también por la expectativa de recuperar piezas clave a tiempo para defender el título en el Mundial 2026.