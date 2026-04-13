La enfermería de la Selección Argentina: lesionados y cómo llegan al Mundial 2026
La Selección Argentina sigue de cerca a sus lesionados como Cuti Romero, Dibu Martínez y Lautaro Martínez a dos meses del Mundial 2026.
La Selección Argentina atraviesa días de preocupación a medida que se acerca el Mundial 2026. La reciente lesión de Cristian “Cuti” Romero encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas clave.
El defensor cordobés sufrió una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha durante la derrota del Tottenham por 1-0 ante Sunderland. Si bien no deberá ser operado, los plazos estimados de recuperación oscilan entre cinco y siete semanas, lo que lo deja al límite en cuanto a ritmo futbolístico para la Copa del Mundo.
Cuti Romero, Dibu Martínez y Lautaro Martínez en duda
Otro de los focos de atención está puesto en Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero sintió una sobrecarga en el gemelo durante el calentamiento previo al partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, que terminó 1-1, lo que lo dejó fuera del encuentro. En principio, no se trataría de una lesión de gravedad, aunque su evolución será seguida de cerca.
En ataque, Lautaro Martínez también atraviesa un momento complejo. El delantero del Inter se había desgarrado el sóleo de la pierna izquierda el 18 de febrero y, tras 45 días de recuperación, regresó con un doblete ante Roma. Sin embargo, en ese mismo partido sufrió una leve distensión en la misma zona, lo que volvió a frenar su continuidad. La situación se agrava teniendo en cuenta que en ese puesto Argentina también sufrió la baja del juvenil Joaquín Panichelli, quien en la última fecha FIFA padeció la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha.
Recuperados y jugadores que vuelven a estar disponibles en la Selección Argentina
Más allá de las preocupaciones, también hay noticias alentadoras para el entrenador. Gonzalo Montiel volvió a sumar minutos en River tras recuperarse de un desgarro y empieza a perfilarse nuevamente como opción. En la defensa, Leonardo Balerdi dejó atrás sus problemas físicos y ya se entrena con normalidad en el Olympique de Marsella, luego de haberse perdido la última fecha FIFA.
Otro que busca meterse en la lista es Giovani Lo Celso, quien dejó atrás una molestia muscular en el recto anterior del muslo derecho que lo tuvo dos meses fuera de las canchas. El mediocampista del Betis ya volvió a sumar minutos y quiere recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico.
Por último, Lisandro Martínez se encuentra en la etapa final de su recuperación de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Si bien no jugó el último partido del Manchester United ante Leeds, ya se entrena a la par de sus compañeros y su regreso a la competencia parece inminente.
Con este panorama, la Selección Argentina transita una cuenta regresiva marcada por la incertidumbre física, pero también por la expectativa de recuperar piezas clave a tiempo para defender el título en el Mundial 2026.
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