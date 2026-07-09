Griezmann tuvo un estreno perfecto en Orlando City: gol y asistencia en su debut
El delantero francés disputó sus primeros minutos con la camiseta del conjunto de Florida y dejó una actuación sobresaliente en la victoria 6-0 sobre Tampa Bay Rowdies.
Antoine Griezmann necesitó muy poco tiempo para empezar a generar expectativas en Estados Unidos. El delantero francés tuvo su estreno con Orlando City durante la pretemporada de la MLS y respondió con una actuación ideal: convirtió un gol, dio una asistencia y fue una de las figuras de la contundente victoria por 6-0 ante Tampa Bay Rowdies en el Inter&Co Stadium.
La llegada de El Principito a la franquicia de Florida representa uno de los movimientos más importantes del mercado norteamericano y su primera presentación alimentó rápidamente la ilusión de los hinchas. Después de una extensa y exitosa carrera en Europa, el atacante aterrizó en la MLS con el objetivo de convertirse en la gran referencia ofensiva del equipo.
El amistoso ante Tampa Bay Rowdies, conjunto de la United Soccer League, fue el escenario elegido para que Griezmann tuviera sus primeros minutos con la camiseta violeta. Desde su ingreso mostró una rápida adaptación al funcionamiento colectivo y dejó claro que mantiene intacto el instinto goleador que lo acompañó durante toda su trayectoria.
Primero llegó el tanto que abrió su cuenta personal con Orlando City. Luego, el francés completó su actuación con una asistencia que ayudó a ampliar la diferencia en el marcador y terminó de redondear una noche ideal para un debut de pretemporada.
Más allá del rival y del carácter amistoso del encuentro, el resultado fue contundente. Orlando City dominó de principio a fin y construyó una goleada por 6-0 que sirvió como carta de presentación para uno de los fichajes más importantes de la historia reciente del club.
El cuerpo técnico valoró especialmente la conexión que Griezmann mostró con sus nuevos compañeros y la facilidad con la que se integró al circuito ofensivo del equipo. En el club consideran que su experiencia internacional puede ser determinante para dar un salto de calidad en la competencia local.
Cuándo debutará oficialmente Antoine Griezmann en Orlando City, clásico del Inter Miami
El estreno oficial del delantero en la MLS ya tiene fecha confirmada. Será el 22 de julio, cuando Orlando City visite a San José Earthquakes en el PayPal Park. Ese partido marcará el inicio formal de la aventura del francés en el fútbol estadounidense.
Además, el calendario le tiene preparada otra cita de gran repercusión apenas unas semanas después. El 5 de agosto, el Violeta enfrentará a Rayados de Monterrey por la Leagues Cup, el torneo que reúne a clubes de la MLS y de la Liga MX y que se convirtió en uno de los eventos más atractivos del fútbol de Norteamérica.
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