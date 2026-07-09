Griezmann tuvo un estreno perfecto en Orlando City: gol y asistencia en su debut

Más allá del rival y del carácter amistoso del encuentro, el resultado fue contundente. Orlando City dominó de principio a fin y construyó una goleada por 6-0 que sirvió como carta de presentación para uno de los fichajes más importantes de la historia reciente del club.

El cuerpo técnico valoró especialmente la conexión que Griezmann mostró con sus nuevos compañeros y la facilidad con la que se integró al circuito ofensivo del equipo. En el club consideran que su experiencia internacional puede ser determinante para dar un salto de calidad en la competencia local.

Cuándo debutará oficialmente Antoine Griezmann en Orlando City, clásico del Inter Miami

El estreno oficial del delantero en la MLS ya tiene fecha confirmada. Será el 22 de julio, cuando Orlando City visite a San José Earthquakes en el PayPal Park. Ese partido marcará el inicio formal de la aventura del francés en el fútbol estadounidense.

Además, el calendario le tiene preparada otra cita de gran repercusión apenas unas semanas después. El 5 de agosto, el Violeta enfrentará a Rayados de Monterrey por la Leagues Cup, el torneo que reúne a clubes de la MLS y de la Liga MX y que se convirtió en uno de los eventos más atractivos del fútbol de Norteamérica.