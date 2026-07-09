Klose y la charla privada con Lionel Messi tras perder el récord histórico de los Mundiales

El entrenador del Núremberg también explicó que, aunque sus caminos se cruzaron en distintos encuentros internacionales y partidos de clubes, nunca antes habían mantenido una conversación tan extensa fuera del terreno de juego. “Por supuesto, Messi y yo nos hemos cruzado de vez en cuando, lo cual siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado fuera del fútbol”, comentó.

Las palabras del alemán no sorprendieron a quienes siguen su carrera, ya que anteriormente también había elogiado públicamente al capitán argentino cuando alcanzó su registro durante el partido frente a Austria. “Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Felicidades, campeón!”, había escrito en aquel momento.

Además, dejó en claro que nunca vivió la posibilidad de perder el récord como una frustración personal y que, por el contrario, consideró lógico que un futbolista de la dimensión de Messi terminara adueñándose de ese lugar en la historia. “Está totalmente bien. El récord se rompería de todos modos en algún momento. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido”, expresó.

Con esas declaraciones, Klose volvió a destacar no solo la calidad futbolística del argentino, sino también los valores personales que percibió durante el contacto que mantuvieron. La llamada organizada por Scaloni terminó convirtiéndose en un gesto de reconocimiento mutuo entre dos de los máximos goleadores que dejaron las Copas del Mundo y en un momento que el exdelantero alemán definió como uno de los más especiales desde que su histórico registro pasó definitivamente a manos de la "Pulga".