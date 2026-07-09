Klose y la charla privada con Lionel Messi tras perder el récord histórico de los Mundiales
El exdelantero alemán reveló que Lionel Scaloni fue quien organizó el contacto telefónico con el capitán argentino luego de que igualara su marca goleadora.
La histórica marca goleadora que durante años perteneció a Miroslav Klose ya quedó atrás. En el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a escribir una página dorada para el fútbol al superar el récord del exdelantero alemán y transformarse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 21 conquistas.
Lejos de mostrar frustración por haber perdido un registro que parecía inalcanzable durante mucho tiempo el artillero alemán reveló que vivió ese momento con enorme naturalidad e incluso compartió una conversación muy especial con el capitán argentino pocos días después de que alcanzara la histórica cifra.
El exfutbolista explicó que el contacto fue posible gracias a Lionel Scaloni, con quien compartió plantel durante su etapa en Lazio y mantiene una excelente relación hasta la actualidad. “Scaloni fue mi compañero y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo”, recordó en declaraciones reproducidas por L'Equipe.
Klose fue el dueño del récord durante más de una década gracias a los 16 goles convertidos entre los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, torneo en el que además levantó la Copa del Mundo con la selección alemana. Sin embargo, siempre sostuvo que era cuestión de tiempo para que una figura como Messi terminara alcanzando y superando esa marca.
urante la charla telefónica, el rosarino tuvo un gesto que el alemán valoró especialmente y que refleja el respeto mutuo construido a lo largo de los años. “Me dijo que me enviaría una camiseta firmada”, reveló Klose con una sonrisa, dejando en evidencia el buen vínculo que se generó entre ambos pese a haber sido rivales en varias oportunidades.
El entrenador del Núremberg también explicó que, aunque sus caminos se cruzaron en distintos encuentros internacionales y partidos de clubes, nunca antes habían mantenido una conversación tan extensa fuera del terreno de juego. “Por supuesto, Messi y yo nos hemos cruzado de vez en cuando, lo cual siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado fuera del fútbol”, comentó.
Las palabras del alemán no sorprendieron a quienes siguen su carrera, ya que anteriormente también había elogiado públicamente al capitán argentino cuando alcanzó su registro durante el partido frente a Austria. “Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Felicidades, campeón!”, había escrito en aquel momento.
Además, dejó en claro que nunca vivió la posibilidad de perder el récord como una frustración personal y que, por el contrario, consideró lógico que un futbolista de la dimensión de Messi terminara adueñándose de ese lugar en la historia. “Está totalmente bien. El récord se rompería de todos modos en algún momento. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido”, expresó.
Con esas declaraciones, Klose volvió a destacar no solo la calidad futbolística del argentino, sino también los valores personales que percibió durante el contacto que mantuvieron. La llamada organizada por Scaloni terminó convirtiéndose en un gesto de reconocimiento mutuo entre dos de los máximos goleadores que dejaron las Copas del Mundo y en un momento que el exdelantero alemán definió como uno de los más especiales desde que su histórico registro pasó definitivamente a manos de la "Pulga".
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