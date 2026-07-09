Incertidumbre en Brasil: aseguran que Neymar podría ponerle punto final a su carrera
La eliminación de la Canarinha frente a Noruega abrió un período de profunda reflexión para el delantero mientras permanece junto a su familia en Estados Unidos.
La temprana despedida de Brasil en el Mundial 2026 no solo dejó un fuerte impacto deportivo, sino que también abrió un interrogante sobre el futuro de una de las máximas figuras de la historia del fútbol brasileño. Neymar atraviesa días de reflexión luego de la derrota frente a Noruega en los octavos de final y, según diversos medios de su país, ninguna opción está descartada respecto de su continuidad como futbolista.
Tras la eliminación, el delantero decidió instalarse temporalmente en Florida para compartir tiempo con su familia y alejarse del ruido mediático. Allí busca definir cuál será el próximo paso de una carrera que lleva más de 15 años defendiendo la camiseta de la selección brasileña y que parece haber llegado a un momento decisivo.
En principio, el panorama indicaba que el atacante regresaría a Santos para completar el contrato que lo une al club hasta diciembre de este año. Sin embargo, personas cercanas al futbolista sostienen que esa alternativa todavía no está confirmada y que la resolución dependerá exclusivamente de cómo se sienta en las próximas semanas.
Neymar analiza un cambio radical tras el Mundial 2026 y no descartan que se retire
El desgaste emocional aparece como uno de los principales factores que influyen en su análisis. Incluso antes del inicio de la Copa del Mundo ya circulaban versiones que señalaban un importante cansancio por parte del jugador, especialmente debido a la presión permanente y a su conflictiva relación con parte de la prensa brasileña. Desde su entorno consideran que, pese a todo lo conseguido durante más de una década, Ney siente que nunca recibió el reconocimiento que esperaba por su trayectoria con la Verdeamarela.
La eliminación ante Noruega profundizó esas sensaciones. Al finalizar el encuentro, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG) abandonó el campo de juego entre lágrimas y dejó declaraciones que fueron interpretadas como una despedida de la selección brasileña, dando a entender que difícilmente vuelva a vestir la camiseta nacional.
Mientras tanto, el abanico de posibilidades permanece abierto. La primera alternativa es cumplir el vínculo con Santos y luego volver a evaluar su situación. Otra opción contempla aceptar una propuesta para continuar su carrera en una liga con menor presión mediática y deportiva. Sin embargo, la posibilidad que más impacto generó en Brasil es la de un retiro inmediato del fútbol profesional.
La carta de su padre contribuyó fuerte a las especulaciones en Brasil
En medio de las especulaciones, el mensaje de su padre contribuyó a alimentar el debate. Neymar da Silva Santos utilizó las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras, invitándolo a reencontrarse con aquello que lo convirtió en una estrella mundial. "Quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol", escribió.
También se expresó Cris Guedes, uno de los amigos más cercanos del delantero, quien publicó un mensaje cargado de emoción que muchos interpretaron como una posible despedida: "Gracias por cada regate imposible, por cada sonrisa, por cada lágrima y por nunca dejar de creer. Porque el tiempo puede cerrar capítulos, pero jamás podrá borrar una leyenda. Quizás este sea el último partido, quizás aún no. Si lo es, que se celebre como se merece. Y si aún quedan más capítulos por venir, el fútbol estará agradecido".
Por ahora no existe una decisión definitiva, aunque el propio entorno del futbolista reconoce que atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. Después de un nuevo golpe mundialista, Neymar se toma el tiempo necesario para definir si todavía tiene motivación para seguir compitiendo o si llegó el momento de cerrar una etapa que marcó a toda una generación del fútbol brasileño.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario