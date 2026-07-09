Incertidumbre en Brasil: aseguran que Neymar podría ponerle punto final a su carrera

Mientras tanto, el abanico de posibilidades permanece abierto. La primera alternativa es cumplir el vínculo con Santos y luego volver a evaluar su situación. Otra opción contempla aceptar una propuesta para continuar su carrera en una liga con menor presión mediática y deportiva. Sin embargo, la posibilidad que más impacto generó en Brasil es la de un retiro inmediato del fútbol profesional.

La carta de su padre contribuyó fuerte a las especulaciones en Brasil

En medio de las especulaciones, el mensaje de su padre contribuyó a alimentar el debate. Neymar da Silva Santos utilizó las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras, invitándolo a reencontrarse con aquello que lo convirtió en una estrella mundial. "Quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol", escribió.

También se expresó Cris Guedes, uno de los amigos más cercanos del delantero, quien publicó un mensaje cargado de emoción que muchos interpretaron como una posible despedida: "Gracias por cada regate imposible, por cada sonrisa, por cada lágrima y por nunca dejar de creer. Porque el tiempo puede cerrar capítulos, pero jamás podrá borrar una leyenda. Quizás este sea el último partido, quizás aún no. Si lo es, que se celebre como se merece. Y si aún quedan más capítulos por venir, el fútbol estará agradecido".

Por ahora no existe una decisión definitiva, aunque el propio entorno del futbolista reconoce que atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. Después de un nuevo golpe mundialista, Neymar se toma el tiempo necesario para definir si todavía tiene motivación para seguir compitiendo o si llegó el momento de cerrar una etapa que marcó a toda una generación del fútbol brasileño.