Distinto de aquel, pero casi igual: los nombres que unen el Argentina-Suiza de 2014 con el Mundial 2026
La Albiceleste volverá a cruzarse con la Nati en una instancia decisiva de la Copa del Mundo y apenas tres futbolistas que estuvieron en el recordado duelo de Brasil 2014 estarán nuevamente presentes.
El enfrentamiento entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 traerá inevitablemente recuerdos de aquel partido disputado en Brasil 2014, cuando la Albiceleste avanzó con un sufrido triunfo por 1-0 gracias al inolvidable gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario. Doce años después, ambos seleccionados volverán a verse las caras en una instancia de eliminación directa y solo tres jugadores de aquel encuentro volverán a estar presentes.
El dato refleja el paso del tiempo y la renovación que atravesaron ambos equipos. Del lado argentino, el único futbolista que sobrevive de la lista convocada por Alejandro Sabella es Lionel Messi. El capitán albiceleste fue titular aquella tarde en San Pablo y también lo será ahora, convertido ya en el gran emblema de la selección campeona del mundo.
La ausencia más significativa respecto de aquel plantel es la del "Fideo", autor del gol que definió el cruce en 2014. Di María se retiró de la Selección Argentina en 2024 y no forma parte del grupo que disputa este Mundial. También llama la atención el caso de Nicolás Otamendi: aunque por edad podría haber integrado aquel plantel, Sabella decidió no convocarlo para Brasil 2014 pese a que el defensor ya había participado del Mundial de Sudáfrica 2010.
Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, los sobrevivientes de Suiza en Brasil 2014
En el conjunto suizo, los dos nombres que se repetirán son Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez. Ambos tenían apenas 22 años cuando enfrentaron a Argentina en los octavos de final de Brasil 2014 y hoy llegan al nuevo cruce convertidos en referentes absolutos del seleccionado europeo.
Xhaka, actualmente de 33 años y jugador del Sunderland, es el capitán y principal conductor futbolístico del equipo dirigido por Murat Yakin. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha lo transformó en una de las figuras históricas del fútbol suizo. Rodríguez, por su parte, continúa siendo una pieza clave en el lateral izquierdo. El defensor, que pasó por clubes como Milan y recientemente jugó en Betis, fue titular en todos los partidos de Suiza durante este Mundial.
La reedición del cruce también deja algunos nombres curiosos. Dentro del plantel actual de Suiza hay dos futbolistas que ya orbitaban alrededor de la Selección Mayor en 2014, aunque no llegaron a integrar la lista definitiva para el Mundial de Brasil. Se trata del arquero suplente Yvon Mvogo, de origen camerunés, y del lateral derecho Silvan Widmer. Ambos habían recibido sus primeras convocatorias aquel año, pero no participaron del histórico partido frente a Argentina.
Aquel duelo de octavos quedó grabado como uno de los más tensos de la campaña que llevó a la Albiceleste hasta la final del Mundial. Argentina dominó durante largos pasajes, pero recién pudo romper la resistencia suiza a los 118 minutos, cuando Messi encabezó una jugada brillante y asistió a Di María para el gol decisivo. Ahora, el escenario es distinto y la instancia también: cuartos de final. Sin embargo, la presencia de Messi, Xhaka y Rodríguez funciona como un puente entre dos generaciones.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario