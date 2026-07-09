Distinto de aquel, pero casi igual: los nombres que unen el Argentina-Suiza de 2014 con el Mundial 2026

La reedición del cruce también deja algunos nombres curiosos. Dentro del plantel actual de Suiza hay dos futbolistas que ya orbitaban alrededor de la Selección Mayor en 2014, aunque no llegaron a integrar la lista definitiva para el Mundial de Brasil. Se trata del arquero suplente Yvon Mvogo, de origen camerunés, y del lateral derecho Silvan Widmer. Ambos habían recibido sus primeras convocatorias aquel año, pero no participaron del histórico partido frente a Argentina.

Aquel duelo de octavos quedó grabado como uno de los más tensos de la campaña que llevó a la Albiceleste hasta la final del Mundial. Argentina dominó durante largos pasajes, pero recién pudo romper la resistencia suiza a los 118 minutos, cuando Messi encabezó una jugada brillante y asistió a Di María para el gol decisivo. Ahora, el escenario es distinto y la instancia también: cuartos de final. Sin embargo, la presencia de Messi, Xhaka y Rodríguez funciona como un puente entre dos generaciones.