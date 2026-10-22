Vuelven las promociones al fútbol argentino: los cambios que aprobó la AFA

En una resolución que promete reconfigurar la competitividad de las categorías menores, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó el regreso de los duelos de promoción. La medida fue ratificada durante la última reunión del Comité Ejecutivo y comenzará a implementarse a partir de la próxima temporada en todo el mapa de las divisiones del Ascenso, sin involucrar a los equipos de la Liga Profesional de Fútbol.