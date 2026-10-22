Vuelven las promociones al fútbol argentino: los cambios que aprobó la AFA
El Comité Ejecutivo resolvió el regreso de las históricas series de revalidación tras 15 años. Se aplicarán desde la Primera Nacional hacia abajo y no afectarán a la Liga Profesional.
En una resolución que promete reconfigurar la competitividad de las categorías menores, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó el regreso de los duelos de promoción. La medida fue ratificada durante la última reunión del Comité Ejecutivo y comenzará a implementarse a partir de la próxima temporada en todo el mapa de las divisiones del Ascenso, sin involucrar a los equipos de la Liga Profesional de Fútbol.
Quince años después de su última utilización en el sistema de torneos nacionales, los cruces mano a mano por mantener la categoría o subir de división volverán a disputarse desde la Primera Nacional hacia las categorías inferiores.
Así será el nuevo esquema de ascensos y descensos en el fútbol argentino
De acuerdo a lo dispuesto por la Casa Madre del fútbol argentino, la reestructuración mantendrá la pérdida directa de categoría para los dos peores clasificados de cada zona en la Primera Nacional. Sin embargo, se sumará una instancia de revalidación para los antepenúltimos equipos en las posiciones acumuladas:
-
Directamente afiliados: El antepenúltimo equipo posicionado disputará una promoción ida y vuelta contra un representante de la Primera B Metropolitana.
Indirectamente afiliados: El antepenúltimo de esta condición jugará una serie de promoción frente a un conjunto proveniente del Torneo Federal A.
Asimismo, tanto en la Primera B (tercera categoría) como en la Primera C (cuarta categoría), la normativa establecerá una promoción para definir ascensos y otra para determinar descensos, las cuales se sumarán a los cupos de pérdida y promoción directa tradicionales de cada certamen.
IMPORTANTE: Davoo Xeneize conoció a Neymar, le regaló una camiseta de Boca y le dedicó un emotivo mensaje
Las series de promoción se disputaron de manera ininterrumpida entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012. El reglamento histórico —que imponía partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva y definición de local para el club de la categoría superior— dejó huellas imborrables en el plano deportivo, como las permanencias de Racing (2008 ante Belgrano) y San Lorenzo (2012 ante Instituto), o el histórico descenso de River frente al Pirata cordobés en 2011.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario