Su distinción llegó después de una temporada extraordinaria con el Liverpool, que conquistó cinco títulos durante ese año calendario: la Copa de la UEFA, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Supercopa de Europa y la Community Shield.

Owen también tuvo actuaciones decisivas en partidos importantes. En la final de la FA Cup frente al Arsenal marcó dos goles en la remontada de su equipo, mientras que con la selección inglesa se destacó con un triplete en la histórica victoria por 5-1 ante Alemania en Múnich.

Una distinción que marcó la historia del fútbol inglés

En la votación de 2001, Owen superó al español Raúl González y al arquero alemán Oliver Kahn, quienes completaron el podio. También quedaron entre los primeros puestos figuras como David Beckham y Francesco Totti.

Su triunfo tuvo un significado especial para el fútbol inglés: hasta la gala de 2026, Owen seguía siendo el último jugador de Inglaterra en ganar el Balón de Oro. Por eso, el desconocimiento del periodista durante la alfombra roja llamó todavía más la atención.