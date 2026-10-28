El blooper de un periodista con Michael Owen que se volvió viral en la gala del Balón de Oro
Un periodista no reconoció que el exdelantero inglés había ganado el premio en 2001 y le preguntó cuál había sido su mejor posición en el ranking. La respuesta del ex Liverpool y Real Madrid se volvió viral.
Michael Owen protagonizó una de las escenas más incómodas de la alfombra roja de la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres. El exfutbolista inglés fue entrevistado por un periodista que desconocía un dato fundamental de su carrera: había ganado el prestigioso galardón en 2001.
El episodio ocurrió cuando un cronista del canal noruego TV2 Sport se acercó al exdelantero del Liverpool y del Real Madrid para hacerle una pregunta sobre su trayectoria. Sin embargo, el intercambio tomó un rumbo inesperado y rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.
La pregunta que descolocó a Michael Owen
Durante la entrevista, el periodista le consultó a Owen: “¿Cuál fue tu mejor posición en el ranking del Balón de Oro cuando estabas activo?”. El exfutbolista reaccionó con sorpresa ante la pregunta y respondió con una aclaración contundente: “Bueno, yo lo gané en 2001”.
Lejos de resolver la situación con naturalidad, el entrevistador titubeó y contestó: “Lo hiciste... ¿verdad?”. La reacción dejó expuesta la falta de conocimiento sobre uno de los antecedentes más importantes de la carrera del inglés. El momento se difundió rápidamente y despertó críticas hacia el periodista por no conocer el historial de una figura que forma parte de la historia del premio.
El año en que Owen ganó el Balón de Oro
Michael Owen conquistó el Balón de Oro en 2001, cuando tenía 21 años. Con esa consagración se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en recibir el reconocimiento individual que entrega France Football.
Su distinción llegó después de una temporada extraordinaria con el Liverpool, que conquistó cinco títulos durante ese año calendario: la Copa de la UEFA, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Supercopa de Europa y la Community Shield.
Owen también tuvo actuaciones decisivas en partidos importantes. En la final de la FA Cup frente al Arsenal marcó dos goles en la remontada de su equipo, mientras que con la selección inglesa se destacó con un triplete en la histórica victoria por 5-1 ante Alemania en Múnich.
Una distinción que marcó la historia del fútbol inglés
En la votación de 2001, Owen superó al español Raúl González y al arquero alemán Oliver Kahn, quienes completaron el podio. También quedaron entre los primeros puestos figuras como David Beckham y Francesco Totti.
Su triunfo tuvo un significado especial para el fútbol inglés: hasta la gala de 2026, Owen seguía siendo el último jugador de Inglaterra en ganar el Balón de Oro. Por eso, el desconocimiento del periodista durante la alfombra roja llamó todavía más la atención.
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