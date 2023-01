La camisa que usó Lionel Messi en Año Nuevo se agotó en horas

El goleador albiceleste en la última Copa del Mundo (7 tantos) también recordó a “los amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes”, puntualizó el actual futbolista del París Saint Germain.

“Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, aclaró el exjugador del Barcelona.

“Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”, finalizó Messi.

LA CAMISA QUE SE AGOTÓ EN CUESTIÓN DE HORAS

Lionel Messi, alejado aún de las canchas y disfrutando los últimos días en familia, pasó las fiestas de fin de año en Rosario junto Antonella y sus hijos pero lo que se llevó todas las miradas fue otra cosa: un costoso conjunto de Gucci, que se agotó a las pocas horas de la publicación del astro.

El conjunto de la marca de lujo se agotó en cuestión de horas después de que el rosarino compartiera la foto. Si bien este outfit se puede encontrar en diferentes tiendas, en promedio la camisa vale 950 euros y la bermuda está 1.180 euros. Están confeccionadas en satén de seda y ambas partes cuentan con bolsillos: tres en la camisa y dos en el pantalón, que tiene cintura elastizada.