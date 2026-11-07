Guillermo Barros Schelotto explicó la derrota de Vélez ante Unión: "Empatar o perder para nosotros era lo mismo"
El entrenador del Fortín analizó la caída por 2-0 en Santa Fe, se refirió a la temprana expulsión de Thiago Silvero y explicó por qué su equipo mantuvo una postura ofensiva pese a jugar casi todo el encuentro con diez futbolistas.
Vélez sufrió una dura derrota por 2-0 ante Unión en Santa Fe y Guillermo Barros Schelotto dejó una contundente reflexión después del encuentro. El entrenador explicó que, por las necesidades del equipo en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores, sumar un empate no modificaba demasiado el panorama.
"Empatar o perder para nosotros era lo mismo", reconoció el Mellizo, quien justificó la decisión de mantener una propuesta ofensiva pese a la temprana expulsión de Thiago Silvero. La tarjeta roja llegó a los cinco minutos de juego y condicionó por completo el desarrollo del partido. Con un futbolista menos durante prácticamente todo el encuentro, el Fortín debió modificar sus planes y encontró dificultades para contener a un rival que aprovechó la ventaja numérica.
"El partido que pensamos durante toda la semana fue totalmente distinto a los cinco minutos con un jugador menos, no por el gol en contra, que puede pasar, sino porque es una ventaja muy grande", explicó el entrenador.
Además, reconoció que la expulsión complicó seriamente las posibilidades de alcanzar el objetivo que se habían planteado para la jornada: "La expulsión nos dejó sin la chance de poder ganar y estar en la Copa Libertadores si se daban algunos resultados de otros equipos".
Por qué Guillermo Barros Schelotto decidió no reforzar la defensa de Vélez
Una de las cuestiones que explicó el director técnico fue su decisión de no resignar presencia ofensiva después de quedarse con diez jugadores. Para el entrenador, modificar el esquema para proteger el resultado no tenía demasiado sentido porque el empate tampoco le alcanzaba.
"Nosotros teníamos que ganar, no empatar, necesitábamos un triunfo. Sacar un jugador en ofensiva nos iba a dar alguna solución defensiva, pero teníamos que dar vuelta el resultado. Empatar o perder para nosotros era lo mismo", argumentó. Con el resultado en contra y la inferioridad numérica, Vélez terminó encontrando muy pocas respuestas para revertir el desarrollo del encuentro. Unión aprovechó las ventajas y se quedó con una victoria por 2-0.
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