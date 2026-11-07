Guillermo Barros Schelotto explicó la derrota de Vélez ante Unión: "Empatar o perder para nosotros era lo mismo"

"Empatar o perder para nosotros era lo mismo", reconoció el Mellizo, quien justificó la decisión de mantener una propuesta ofensiva pese a la temprana expulsión de Thiago Silvero. La tarjeta roja llegó a los cinco minutos de juego y condicionó por completo el desarrollo del partido. Con un futbolista menos durante prácticamente todo el encuentro, el Fortín debió modificar sus planes y encontró dificultades para contener a un rival que aprovechó la ventaja numérica.