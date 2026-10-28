Racing proyecta un 2027 con cambios: las claves que Diego Milito busca cambiar
Luego de quedar fuera de los playoffs del Torneo Clausura, la dirigencia prepara una reestructuración fuerte para poder levantar el nivel: todos los detalles.
Luego de la frustración por no haber clasificado a los playoffs del Torneo Clausura 2026 y tras el cierre de año con Sebastián "Chirola" Romero como entrenador interino, en Racing se respiran aires de profunda reestructuración. El presidente de la institución, Diego Milito, comenzó a evaluar modificaciones en diversas áreas del club —desde el fútbol profesional hasta el esquema directivo— pensando en el proyecto 2027.
En las últimas horas, la portada del mundo académico se vio sacudida por la reaparición de Nicolás Burdisso, quien compartió una reunión con Milito que encendió todo tipo de especulaciones. Sin embargo, según reveló el periodista Matías Ruffet en La Nación, el encuentro entre ambos se dio en el marco de la amistad que mantienen tras compartir ciclo en la Selección Argentina y el fútbol italiano.
El "Príncipe" invitó al ex defensor a recorrer las obras que el club lleva adelante en el predio de Ezeiza. Además, la posibilidad de un desembarco de Burdisso en Avellaneda queda prácticamente descartada en el corto plazo: el ex dirigente de la Fiorentina y Monza está comprometido con la lista de Gastón Gaudio para asumir como director deportivo en Independiente, en caso de que la oposición gane las elecciones presidenciales del próximo 13 de diciembre en el Rojo.
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A pesar de las críticas que recayeron sobre la gestión futbolística por el desempeño del primer equipo en el semestre, en la comisión directiva de Racing no contemplan interrumpir el proceso de Sebastián Saja. El ex arquero mantendrá su cargo como director deportivo y no tiene previsto dar un paso al costado, por lo que será una pieza clave en la confección de la plantilla para el año entrante.
En cuanto al plano estrictamente técnico, la prioridad absoluta de la CD comandada por Milito para tomar las riendas del plantel profesional es Guillermo Barros Schelotto. El actual entrenador de Vélez Sarsfield, que viene de brindar declaraciones públicas donde dejó la puerta abierta sobre su futuro en Liniers, encendió las expectativas en Avellaneda y se posiciona como el candidato número uno para liderar el nuevo ciclo de la Academia en 2027.
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