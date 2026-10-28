Racing proyecta un 2027 con cambios: las claves que Diego Milito busca cambiar

El "Príncipe" invitó al ex defensor a recorrer las obras que el club lleva adelante en el predio de Ezeiza. Además, la posibilidad de un desembarco de Burdisso en Avellaneda queda prácticamente descartada en el corto plazo: el ex dirigente de la Fiorentina y Monza está comprometido con la lista de Gastón Gaudio para asumir como director deportivo en Independiente, en caso de que la oposición gane las elecciones presidenciales del próximo 13 de diciembre en el Rojo.