Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Irlanda en la vuelta del Nations Championship

Irlanda aprovechó los problemas defensivos y las dificultades argentinas en las formaciones fijas para ampliar la distancia. Rónan Kelleher marcó uno de los últimos tries de la noche y selló el contundente 42-12 definitivo. La indisciplina también fue un factor determinante: Justo Piccardo y Efraín Elías recibieron tarjetas amarillas, mientras que el capitán Julián Montoya debió abandonar el campo de juego por un golpe en la cabeza.