Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Irlanda en la vuelta del Nations Championship
El seleccionado argentino cayó por 42-12 en Dublín, en el inicio de la segunda etapa del certamen internacional.
Los Pumas tuvieron una tarde para el olvido en Dublín. En el regreso del Nations Championship, el seleccionado argentino perdió por 42-12 ante Irlanda en el Aviva Stadium, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la competencia.
El comienzo había sido auspicioso para el equipo dirigido por Felipe Contepomi. A los 10 minutos, Mateo Carreras apoyó el primer try del partido después de una gran asistencia de Tomás Albornoz. Sin embargo, la ventaja argentina duró poco: Irlanda reaccionó rápidamente y comenzó a imponer condiciones.
Con Hugo Keenan como principal figura, el conjunto local dio vuelta el resultado y se marchó al descanso con una diferencia de 21-5. El fullback irlandés fue una verdadera pesadilla para la defensa argentina y terminó la noche con tres conquistas.
En el complemento, Sam Prendergast amplió la diferencia con un try apenas comenzado el segundo tiempo. Los Pumas encontraron una respuesta nuevamente a través de Carreras, quien consiguió su segundo apoyo de la jornada, pero nunca lograron meterse nuevamente en partido.
Irlanda aprovechó los problemas defensivos y las dificultades argentinas en las formaciones fijas para ampliar la distancia. Rónan Kelleher marcó uno de los últimos tries de la noche y selló el contundente 42-12 definitivo. La indisciplina también fue un factor determinante: Justo Piccardo y Efraín Elías recibieron tarjetas amarillas, mientras que el capitán Julián Montoya debió abandonar el campo de juego por un golpe en la cabeza.
Cómo sigue el camino de Los Pumas en el Nations Championship
El seleccionado argentino tendrá dos compromisos más en esta segunda ventana internacional. El próximo sábado 14 de noviembre visitará a Italia en Génova, desde las 8.40 (hora argentina). Una semana más tarde, el sábado 21, afrontará otro desafío de máxima exigencia cuando se mida con Francia en París, a partir de las 17.10.
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