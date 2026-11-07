Lionel Messi llevó una matera al entrenamiento del Inter Miami y un detalle ilusionó a los hinchas de Newell's
El capitán argentino apareció con un accesorio personalizado que no pasó inadvertido entre los fanáticos de la Lepra.
Lionel Messi volvió a despertar la ilusión de los hinchas de Newell’s Old Boys por un detalle que quedó expuesto durante un entrenamiento del Inter Miami. El futbolista rosarino llegó a las instalaciones del club estadounidense con una matera personalizada que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.
Las imágenes, difundidas por las cuentas oficiales de Las Garzas, permitieron observar los distintos escudos que Messi lleva estampados en su bolso matero. Entre ellos se encuentran los de la Selección argentina, Barcelona, Inter Miami y Newell’s, el club en el que comenzó su formación futbolística antes de dar el salto a Europa.
La presencia del escudo rojinegro no pasó inadvertida para los simpatizantes leprosos, que volvieron a ilusionarse con la posibilidad de que el campeón del mundo pueda vestir alguna vez la camiseta del equipo de Rosario. También llamó la atención una ausencia: entre los escudos que aparecen en el accesorio no figura el del Paris Saint-Germain, institución en la que Messi jugó entre 2021 y 2023.
El guiño de Thiago Messi que también ilusionó a Newell’s
El vínculo de la familia Messi con Newell’s también quedó reflejado recientemente en una publicación de Antonela Roccuzzo. Durante el cumpleaños número 14 de Thiago, el hijo mayor de la pareja apareció con un mate que tenía un sticker del escudo del conjunto rosarino. La imagen fue interpretada como otra muestra del cariño que la familia conserva por la institución en la que Lionel dio sus primeros pasos como futbolista.
Qué dijeron en Newell’s sobre un posible regreso de Lionel Messi
La posibilidad de que Messi juegue alguna vez en Newell’s es uno de los grandes sueños de los hinchas del club. Sin embargo, desde la dirigencia evitaron alimentar versiones sobre negociaciones concretas. Ignacio Boero, presidente de la institución, se refirió recientemente a esa posibilidad y aclaró que no existen gestiones para concretar su llegada.
“No hay nada sobre la llegada de Messi. Es un sueño, pero hay que respetar sus tiempos. Él está pasando un año muy difícil en lo personal. Intentaremos que se den todas las condiciones para que en algún momento se pueda concretar”, sostuvo en diálogo con LT8 AM 830.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario