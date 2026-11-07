Lionel Messi llevó una matera al entrenamiento del Inter Miami y un detalle ilusionó a los hinchas de Newell's

La matera de Messi

El guiño de Thiago Messi que también ilusionó a Newell’s

El vínculo de la familia Messi con Newell’s también quedó reflejado recientemente en una publicación de Antonela Roccuzzo. Durante el cumpleaños número 14 de Thiago, el hijo mayor de la pareja apareció con un mate que tenía un sticker del escudo del conjunto rosarino. La imagen fue interpretada como otra muestra del cariño que la familia conserva por la institución en la que Lionel dio sus primeros pasos como futbolista.