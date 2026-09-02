Guillermo Barros Schelotto palpitó el cruce de Vélez ante Boca por Copa Argentina: "Uno sabe..."

Guillermo Barros Schelotto, DT de @Velez, dialogó con el Sitio Oficial en la previa del duelo de este miércoles ante Boca, por los Octavos de Final de #NuestraCopa #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/l5Awql5Vys — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 2, 2026

Pasado xeneize, actualidad en Vélez y la clave de la Copa Argentina

Más allá de los recuerdos en la Ribera, el DT dejó en claro que su foco absoluto está puesto en el conjunto de Liniers, donde desembarcó a mediados de 2025 y cosechó un andar arrollador traducido en dos títulos locales. "Es parte de lo que me toca siendo entrenador, también me tocó jugar contra Gimnasia, pero siempre siendo profesional. Hoy me debo a Vélez y voy a tratar de buscar la manera de que el equipo se mantenga en este nivel y pueda ganar", remarcó con convicción.