Guillermo Barros Schelotto palpitó el cruce de Vélez ante Boca por Copa Argentina: "Uno sabe..."
El DT del Fortín analizó la previa del duelo en Córdoba por los octavos de final. Aseguró que su pasado xeneize le otorga un plus para buscar el pase de ronda.
La previa de los octavos de final de la Copa Argentina sumó una fuerte dosis de morbo y condimento futbolístico. En la antesala del decisivo choque entre Vélez y Boca en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Guillermo Barros Schelotto rompió el silencio.
El entrenador del Fortín no esquivó su pasado en la Ribera y lanzó una frase contundente: remarcó que conocer a fondo las tripas del rival le otorga una pequeña luz de ventaja para encarar el planteo táctico.
El duelo no solo define al último clasificado a los cuartos de final del torneo federal —donde ya aguarda Racing tras dejar en el camino a Belgrano—, sino que también enfrenta al Mellizo con el club donde es ídolo absoluto. Lejos de esquivar la emotividad del cruce, Guillermo dialogó con el canal oficial de la competencia y fundamentó por qué considera un plus su recorrido en Brandsen 805, tanto con los botines como en el buzo de DT.
"Es un conocimiento mayor al de cualquier otro entrenador que no haya jugado en el equipo. Sabemos la idiosincrasia con la que viven el partido. Uno sabe cómo se vive ahí adentro", disparó el estratega, confiado en la preparación de su plantel para dar el golpe en la Docta.
Pasado xeneize, actualidad en Vélez y la clave de la Copa Argentina
Más allá de los recuerdos en la Ribera, el DT dejó en claro que su foco absoluto está puesto en el conjunto de Liniers, donde desembarcó a mediados de 2025 y cosechó un andar arrollador traducido en dos títulos locales. "Es parte de lo que me toca siendo entrenador, también me tocó jugar contra Gimnasia, pero siempre siendo profesional. Hoy me debo a Vélez y voy a tratar de buscar la manera de que el equipo se mantenga en este nivel y pueda ganar", remarcó con convicción.
Respecto al presente de su conducido, el estratega destacó el proceso de consolidación que atraviesa la institución de Liniers tras más de un año de trabajo continuo. "Estamos muy bien, no solo en juego sino en resultados. El fútbol argentino es sumamente exigente y te obliga a modificar el desarrollo permanentemente", analizó. Con este panorama, el Fortín saldrá a la cancha en Córdoba con la premisa de hacer valer su gran momento y dejar en el camino a un gigante golpeado.
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