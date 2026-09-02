Así será el emotivo homenaje de AFA para Lionel Messi tras su adiós a la Selección Argentina

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sacudió los cimientos del fútbol mundial y dio inicio a una serie de reconocimientos a la altura de su leyenda. Frente a este hecho histórico, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una decisión sin precedentes: la mesa directiva resolvió que en la próxima jornada de todas sus disciplinas y categorías el juego se detenga exactamente a los 10 minutos para brindarle una ovación unánime al capitán.