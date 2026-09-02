Así será el emotivo homenaje de AFA para Lionel Messi tras su adiós a la Selección Argentina
La casa madre del fútbol local resolvió que los partidos de todas las categorías se detengan en el minuto 10 para ovacionar al astro este fin de semana.
El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sacudió los cimientos del fútbol mundial y dio inicio a una serie de reconocimientos a la altura de su leyenda. Frente a este hecho histórico, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una decisión sin precedentes: la mesa directiva resolvió que en la próxima jornada de todas sus disciplinas y categorías el juego se detenga exactamente a los 10 minutos para brindarle una ovación unánime al capitán.
La iniciativa comenzará a implementarse a partir de la octava fecha del Torneo Clausura en la Primera División y se replicará en cada rincón donde se dispute un encuentro oficial en suelo argentino.
Durante ese lapso, los árbitros frenarán las acciones y los estadios que cuenten con pantallas gigantes proyectarán un video institucional preparado especialmente para repasar la gesta del astro de Inter Miami. La propuesta busca que la imagen de gratitud sea colectiva y resuene de manera simultánea en todas las canchas del país.
Homenaje de AFA a Lionel Messi en la fecha del fútbol argentino
El dorsal número 10, que el rosarino convirtió en un símbolo de la Albiceleste, servirá como eje para este tributo masivo. Con esa camiseta, Leo lideró la etapa más gloriosa del seleccionado en el siglo XXI, conquistando la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de afianzarse como el máximo goleador histórico del equipo nacional.
Este gesto colectivo se suma a la ola de mensajes, muestras de afecto y reconocimientos que llegaron desde distintas partes del planeta tras confirmarse el punto final de su ciclo en el seleccionado. La medida coordinada por la casa madre busca pausar la vorágine de la competencia para regalarle un instante de reflexión al hincha y homenajear al futbolista que transformó la historia de la camiseta celeste y blanca para siempre.
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