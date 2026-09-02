Condenaron a un jugador del Real Madrid por conducir ebrio y suma un nuevo problema judicial

Si bien las pericias determinaron que el zaguero central no participó de la filmación de los hechos, las investigaciones comprobaron que sí recibió el archivo en sus dispositivos y lo compartió con terceros. Por este motivo, el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana cerró la etapa investigativa en mayo de 2025 para abrir formalmente un juicio penal en su contra por delitos contra la intimidad, un frente abierto que complica seriamente su continuidad e imagen en la Casa Blanca.