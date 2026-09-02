Condenaron a un jugador del Real Madrid por conducir ebrio y suma un nuevo problema judicial
Fue multado tras dar positivo en un control de alcoholemia que cuadruplicó el límite permitido. El defensor tiene además una causa por difundir videos íntimos.
Raúl Asencio atraviesa su momento más complicado fuera de las canchas. El defensor formado en la cantera del Real Madrid, que logró debutar en el primer equipo en 2024, sumó un fuerte revés judicial en España al ser condenado por conducir en estado de ebriedad. El futbolista de 23 años fue detectado en un operativo de rutina mientras circulaba por el sur de Gran Canaria y el test arrojó un resultado que superó ampliamente los márgenes legales.
El hecho se produjo el pasado 16 de agosto sobre la zona turística de la isla, cuando la policía detuvo la marcha de su Porsche. Según reveló el portal Atlántico Hoy, la prueba arrojó una tasa de 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado, cifra que cuadruplica el tope permitido de 0,25 mg/l. Al haber sobrepasado el umbral de los 0,60 mg/l, la infracción pasó a encuadrarse como un delito contra la seguridad vial. Pese a que no se registraron accidentes ni heridos, el proceso avanzó a ritmo acelerado.
Tres días después del episodio, los juzgados de San Bartolomé de Tirajana celebraron un juicio rápido que determinó la responsabilidad del jugador del Merengue. Como sentencia, la Justicia le impuso una multa económica de 14.400 euros y fijó la inhabilitación para conducir cualquier vehículo de motor durante un período de ocho meses.
Condenaron a un jugador del Real Madrid por conducir ebrio y suma un nuevo problema judicial
Este escándalo vial se añade a una situación procesal severa que salpica al canterano madridista desde hace varios años. En septiembre de 2023, Asencio se vio envuelto en una denuncia junto a sus excompañeros Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, iniciada por dos mujeres que acusaron al grupo de grabarlas sin su consentimiento durante un encuentro íntimo.
Si bien las pericias determinaron que el zaguero central no participó de la filmación de los hechos, las investigaciones comprobaron que sí recibió el archivo en sus dispositivos y lo compartió con terceros. Por este motivo, el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana cerró la etapa investigativa en mayo de 2025 para abrir formalmente un juicio penal en su contra por delitos contra la intimidad, un frente abierto que complica seriamente su continuidad e imagen en la Casa Blanca.
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