Vélez vs. Boca por la Copa Argentina: detalles y equipos
Vélez y el "Xeneize" se miden en Córdoba, por un lugar en los cuartos de final del certamen. El ganador enfrentará a Racing. Los detalles en la nota.
Vélez y Boca se enfrentan este miércoles, desde las 21:15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que será transmitido por TyC Sports, tendrá como árbitro principal a Sebastián Zunino, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.
El elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto llega invicto al cruce y se ubica segundo en la Zona A del Torneo Clausura, con 13 puntos. Además, viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra y buscará mantener su buen momento para meterse dentro de los mejores ocho del torneo.
Vélez sabe lo que significa llegar lejos en esta competencia: fue campeón de la Copa Argentina en 2024, cuando derrotó a Central Córdoba en la final. Por otro lado, el "Fortín" ya se cruzó con Boca en el actual torneo doméstico y empató 1 a 1 en el Tomás Adolfo Ducó.
Por su parte, Boca llega al duelo con el envión de haber derrotado 1-0 a Lanús en la última fecha del Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol de Tomás Belmonte, y alcanzó los 10 puntos, por lo que se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El ganador del duelo enfrentará a Racing en la próxima instancia.
Formaciones de Vélez vs. Boca por la Copa Argentina
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marcos Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Hora: 21:15.
Estadio: Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: José Carreras.
TV: TyC Sports.
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