Vélez vs. Boca por la Copa Argentina: detalles y equipos

Boca viene de derrotar a Lanús por el Clausura.

Por su parte, Boca llega al duelo con el envión de haber derrotado 1-0 a Lanús en la última fecha del Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol de Tomás Belmonte, y alcanzó los 10 puntos, por lo que se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El ganador del duelo enfrentará a Racing en la próxima instancia.