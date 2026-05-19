Un equipo de la Premier League quiere a Paulo Dybala y lo aleja de Boca
A las puertas de que venza su contrato con la Roma el próximo 30 de junio, la "Joya" analiza sus opciones para el segundo semestre mientras Juan Román Riquelme se ilusiona con repatriarlo.
El mercado de pases internacional empieza a tomar una temperatura extrema y el nombre de Paulo Dybala se perfila para ser la gran novela del invierno europeo. Con el pase en su poder a la vuelta de la esquina, el atacante se encuentra en una encrucijada absoluta que mantiene en vilo tanto a los hinchas de Boca como a las principales secretarías técnicas de la Premier League de Inglaterra.
El panorama entró en zona de definiciones tras las propias declaraciones del futbolista luego de quedarse con el clásico ante la Lazio. Al ser consultado por la prensa italiana, la "Joya" fue tajante al recordar que el duelo de este domingo frente al Hellas Verona—donde la Liga busca abrochar su pasaje a la próxima UEFA Champions League— marcará el cierre de su etapa actual: "Será mi último partido porque así lo dice el contrato".
Para el Mundo Boca, la sola mención de Dybala en el radar representa una revolución absoluta. Juan Román Riquelme mantiene el sueño latente de armar un súper plantel para la reanudación de la actividad oficial post Copa del Mundo, con el gran objetivo de seducir al cordobés para que se sume a su socio y amigo Leandro Paredes bajo las órdenes tácticas de Claudio Úbeda.
Sin embargo, para que el desembarco del ex-Instituto deje de ser una utopía de escritorio, el Xeneize primero debe hacer los deberes en el plano continental, donde está obligado a sacar resultados positivos ante Cruzeiro y Universidad Católica para sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por ahora, desde el entorno familiar del jugador no han emitido señales que marquen un retorno inmediato al fútbol argentino.
La realidad es que el futuro de Dybala hoy parece debatirse en el Viejo Continente. Según informaron las cadenas de Sky Sports, aunque todavía no se conoce cuál es el equipo de Inglaterra, las reuniones entre la dirigencia romana y los agentes del jugador para una renovación están estancadas debido a las marcardas diferencias económicas entre el tope salarial que ofrece el club y las pretensiones de la "Joya".
Al respecto, el propio director técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, intentó poner paños fríos a la situación en conferencia de prensa: “Es importante que ambas partes tengan la misma idea. Cuando existe voluntad de ambas partes, después se puede encontrar la solución”.
Pese a las palabras del DT, el estancamiento salarial provocó que el campeón del mundo le abra formalmente la puerta a una experiencia en la Premier League. Si bien la filial británica de los medios europeos asegura que el jugador ve con muy buenos ojos mudar su fútbol al Reino Unido, lo cierto es que todavía no ha ingresado ninguna oferta formal y concreta a las oficinas de su representante, dejando su destino final bajo un manto de absoluto misterio.
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