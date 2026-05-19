Un equipo de la Premier League quiere a Paulo Dybala y lo aleja de Boca

Al respecto, el propio director técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, intentó poner paños fríos a la situación en conferencia de prensa: “Es importante que ambas partes tengan la misma idea. Cuando existe voluntad de ambas partes, después se puede encontrar la solución”.

Pese a las palabras del DT, el estancamiento salarial provocó que el campeón del mundo le abra formalmente la puerta a una experiencia en la Premier League. Si bien la filial británica de los medios europeos asegura que el jugador ve con muy buenos ojos mudar su fútbol al Reino Unido, lo cierto es que todavía no ha ingresado ninguna oferta formal y concreta a las oficinas de su representante, dejando su destino final bajo un manto de absoluto misterio.