La furia de Guillermo Farré contra el VAR y Darío Herrera en el empate de Belgrano

Y agregó: "El mismo personaje me está perjudicando de manera reiterada y ya me empieza a molestar. Tiene 80 imágenes para ver, no puede decir que no fue mano cuando tiene la mano fuera del cuerpo".

Además, desligó de responsabilidades al juez principal, Leandro Rey Hillfer, de quien acotó: “El árbitro dentro del campo de juego puede equivocarse”, y reiteró su crítica a Herrera: “El que no se puede equivocar es el VAR, el VAR me molesta muchísimo", apuntó.

“Estamos dejando pasar mucho. El penal contra la Newell’s el año pasado, el penal contra Arsenal el año pasado, entonces hay muchas situaciones que a Belgrano lo están perjudicando. El gol de Platense. Siempre en contra", sostuvo.

En el análisis del juego, el entrenador manifestó: "Tuvimos el control, una vez que convertimos el gol y se abrió el partido, nos faltó tranquilidad para controlar la pelota", consideró. Igualmente, el celeste mantiene la punta en solitario de la Zona B y es un firme candidato a meterse en cuartos de final.