A qué hora juega este viernes la Selección Argentina ante Venezuela
El conjunto de Lionel Scaloni encara el primero de los dos amistosos previstos para la presente fecha FIFA. Los detalles.
La Selección Argentina, liderada por Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni, disputa este viernes en Estados Unidos su primer amistoso contra Venezuela, en el marco de la preparación de cara al Mundial 2026.
El equipo campeón del mundo ajusta los últimos detalles y evalúa variantes. Así, la "Albiceleste" arranca una nueva gira internacional con todas sus principales figuras.
El primer compromiso, ante la "Vinotinto", tendrá lugar este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 21:00 (hora argentina). Este será el segundo cruce en poco más de un mes entre ambos seleccionados; el anterior, disputado en el Monumental el 4 de septiembre, terminó con una goleada 3-0 a favor de Argentina, con doblete de Messi.
A qué hora es el amistoso Argentina vs. Venezuela en Miami
El partido entre la Selección Argentina y Venezuela se disputa este viernes desde las 21 horas de la Argentina. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports y Telefe.
El equipo de Lionel Scaloni para el amistoso de la Selección Argentina
Para el encuentro en Miami, el DT Lionel Scaloni tiene previsto utilizar a varios de los jugadores que son base del equipo, aunque se espera que introduzca pruebas tácticas y de nombres nuevos. El objetivo principal es mantener el nivel competitivo y llegar en óptimas condiciones para defender el título en la próxima Copa del Mundo.
El DT no confirmó el equipo este jueves en la conferencia de prensa previa, pero adelantó que aprovechará para probar algunas variantes. También adelantó que, en el marco de la gira, aprovechará para que ver a algunos debutantes, como los casos del central de River, Lautaro Rivero; y el delantero del Palmeiras, José López.
De momento, el posible equipo sería: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Alexis Mac Allister, De Paul; Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario