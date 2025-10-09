A qué hora juega este viernes la Selección Argentina ante Venezuela

El DT no confirmó el equipo este jueves en la conferencia de prensa previa, pero adelantó que aprovechará para probar algunas variantes. También adelantó que, en el marco de la gira, aprovechará para que ver a algunos debutantes, como los casos del central de River, Lautaro Rivero; y el delantero del Palmeiras, José López.

De momento, el posible equipo sería: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Alexis Mac Allister, De Paul; Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez.