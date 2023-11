Gustavo Alfaro fue presentado como DT de Costa Rica: su emotivo discurso

gustavo alfaro costa rica 1.jpg

"Yo no me siento inferior a nadie, si lo creemos podemos competirle a los mejores, la actitud es el camino de la selección", expresó el nuevo entrenador de la selección tica, de 61 años, en la presentación. "Yo vengo a competir, para mí no es lo mismo perder que ganar y vengo a generar esa actitud. Yo quiero ganar", señaló.

Alfaro llega a Costa Rica tras clasificar a Ecuador para el Mundial de Qatar 2022, pese a no clasificar a los octavos de final tuvo un gran rendimiento en la cita mundialista.

gustavo alfaro costa rica 2.jpg

El debut del exentrenador de Boca será el jueves 16 de noviembre como local ante Panamá por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Serán 180 minutos (ante Panamá), es una serie que debemos trabajar en ese aspecto. Ellos vienen con un proceso afianzado, no tienen duda en lo que quieren plantear, nosotros tenemos que desarrollar una idea”. Para salir airosos debemos achicar el margen de error y potenciar nuestras virtudes. Podemos sufrir, pero si uno no padece, no disfruta. Pero ese espacio del disfrute va a llegar”, dijo sobre dicho cotejo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftigosports_cr%2Fstatus%2F1722652197102436842&partner=&hide_thread=false ¡Qué discurso! Así se presentó Gustavo Alfaro con un mensaje directo a los jugadores pic.twitter.com/d2JSGMy2xk — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 9, 2023

Se presume que este viernes tendrá que hacer su primera convocatoria. Alfaro llega en reemplazo del colombiano Luis Fernando Suárez, quien a pesar de clasificar a Costa Rica al Mundial de Qatar 2022, no convenció a dirigentes ni a la afición, por lo que fue destituido en julio.