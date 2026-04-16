Peñarol vs. Platense, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Vicente López llega a este compromiso con la necesidad de sumar luego de haber caído en su debut frente a Corinthians. Si bien el rendimiento dejó algunos aspectos positivos, el resultado final marcó la importancia de no dejar pasar más oportunidades si pretende mantenerse con chances de avanzar de ronda. En el ámbito local, viene de igualar 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en un partido en el que el cuerpo técnico optó por una rotación importante. Esa decisión tuvo como objetivo preservar energías y preparar de la mejor manera al equipo titular para el desafío internacional en Montevideo.