Peñarol vs. Platense, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El Calamar afronta una prueba de máxima exigencia en Uruguay, donde intentará recuperarse tras el debut con derrota y sumar sus primeros puntos.
Platense tendrá una parada brava en la Copa Libertadores 2026. Este jueves, desde las 21:30, visitará a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Grupo E. En lo que representa su primera experiencia en la máxima competencia continental, el equipo argentino buscará dar la sorpresa ante uno de los clubes más laureados de Sudamérica.
El conjunto de Vicente López llega a este compromiso con la necesidad de sumar luego de haber caído en su debut frente a Corinthians. Si bien el rendimiento dejó algunos aspectos positivos, el resultado final marcó la importancia de no dejar pasar más oportunidades si pretende mantenerse con chances de avanzar de ronda. En el ámbito local, viene de igualar 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en un partido en el que el cuerpo técnico optó por una rotación importante. Esa decisión tuvo como objetivo preservar energías y preparar de la mejor manera al equipo titular para el desafío internacional en Montevideo.
Del otro lado estará Peñarol, un rival con historia y peso propio en la Libertadores. Sin embargo, el presente del equipo uruguayo no es el ideal. El Carbonero atraviesa una racha negativa en condición de local, con dos derrotas consecutivas en su estadio. La más reciente fue ante Liverpool, en un encuentro que dejó preocupación tanto por el resultado como por el rendimiento, teniendo en cuenta que su rival jugó con un futbolista menos durante gran parte del partido.
En su estreno en el certamen continental, tampoco logró sumar de a tres, ya que empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe. Ese resultado lo obliga a hacerse fuerte en casa para no ceder terreno en un grupo que promete ser competitivo. El equipo dirigido por Diego Aguirre sabe que necesita reencontrarse con su mejor versión para sostener su candidatura.
Con cinco títulos de Copa Libertadores en su historia, el club uruguayo cuenta con una rica tradición en el torneo, lo que lo convierte en un adversario de cuidado para cualquier rival. Para Platense, el desafío será doble: no solo enfrentarse a un equipo de jerarquía, sino también hacerlo en un escenario complejo y con la presión de obtener un buen resultado. El próximo paso en su calendario será como local frente a Independiente Santa Fe, mientras que Peñarol deberá viajar a Brasil para medirse con Corinthians.
En ese contexto, el duelo en Montevideo se presenta como una oportunidad clave para ambos equipos, que buscarán encaminar su rumbo en la competencia y empezar a construir sus aspiraciones en la fase de grupos.
Peñarol vs. Platense: probables formaciones
- Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Gastón Togni, Nicolás Fernández; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.
- Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
Peñarol vs. Platense: otros datos
- Horario: 21.30
- Estadio: Estadio Campeón del Siglo (Montevideo, Uruguay)
- Árbitro: Derlis López
- VAR: Mario Díaz de Vivar
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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