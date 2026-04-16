Tigre vs. Macará, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El Matador acumula nueve partidos sin triunfos y necesita reencontrarse con la victoria para no complicar su futuro en la Copa Sudamericana.
Tigre atraviesa un momento delicado y tendrá una oportunidad importante para revertirlo. Este jueves, desde las 19:00, recibirá a Macará en el estadio José Dellagiovanna por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Victoria llega con una larga racha sin victorias y está obligado a sumar de a tres para mantenerse en carrera.
El presente del Matador está marcado por la irregularidad. Hace nueve partidos que no logra ganar, con un saldo de seis empates y tres derrotas. Esta seguidilla negativa generó preocupación en el entorno del club, que ve cómo el equipo no logra consolidarse ni sostener resultados favorables. En su debut en la Sudamericana, igualó 1-1 frente a Alianza Atlético en Perú. El equipo había comenzado en ventaja con un gol de Ignacio Russo, pero no pudo mantener la diferencia y terminó cediendo dos puntos importantes.
Ese resultado lo dejó con la necesidad de hacerse fuerte como local en este segundo compromiso. En el torneo doméstico, el panorama es algo más alentador. A pesar de la falta de triunfos recientes, el buen inicio en el Apertura le permite mantenerse en zona de clasificación a los playoffs. Actualmente se ubica en la octava posición de la Zona A con 18 puntos, igualando la línea de Racing pero con mejor diferencia de gol.
Del otro lado estará Macará, que también comenzó su participación en el certamen continental con un empate. El conjunto ecuatoriano igualó 1-1 ante América de Cali en su estadio y sabe que deberá sumar fuera de casa si quiere aspirar a avanzar de fase. En la liga local, ocupa la octava posición con diez puntos, a cierta distancia del líder Independiente del Valle. Su rendimiento ha sido irregular, lo que lo obliga a buscar estabilidad si pretende competir en ambos frentes.
La próxima jornada tendrá al local nuevamente como local, esta vez frente a América de Cali, mientras que la visita deberá viajar para enfrentar a Alianza Atlético. En ese contexto, el partido en Victoria aparece como una oportunidad clave para ambos equipos, que necesitan sumar para no perder terreno en un grupo que se presenta parejo y exigente.
Tigre vs. Macará: probables formaciones
- Tigre: Felipe Zenobio; Elías Cabrera, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Guillermo Soto, Bruno Leyes, Gonzalo Martínez; Manuel Fernández e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Macará: Rodrigo Rodríguez; Jean Estacio, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo, Luis Ayala; Gastón Blanc, José Luis Cazares, Mateo Viera, Matías Miranda, Federico Paz; Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.
Tigre vs. Macará: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Rafael Klein (BRA).
- VAR: Rodolpho Toski (BRA).
- TV: ESPN.
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