El gesto de Marcos Rojo que no gustó en Racing tras la derrota con Botafogo por la Sudamericana

Racing volvió a recibir un golpe duro en una temporada que empezó a torcerse peligrosamente. Esta vez, la derrota fue ante Botafogo por 3-2 en el Cilindro, en un partido correspondiente a la Copa Sudamericana 2026 que dejó secuelas tanto en lo futbolístico como en lo emocional. El equipo de Avellaneda había comenzado en ventaja, pero no logró sostener el resultado y terminó cayendo con un gol agónico de Danilo en el minuto 93.