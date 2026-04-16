El gesto de Marcos Rojo que no gustó en Racing tras la derrota con Botafogo por la Sudamericana
El defensor no sumó minutos frente al Fogao, pero su comportamiento una vez finalizado el partido desató una fuerte reacción entre los hinchas y en redes sociales.
Racing volvió a recibir un golpe duro en una temporada que empezó a torcerse peligrosamente. Esta vez, la derrota fue ante Botafogo por 3-2 en el Cilindro, en un partido correspondiente a la Copa Sudamericana 2026 que dejó secuelas tanto en lo futbolístico como en lo emocional. El equipo de Avellaneda había comenzado en ventaja, pero no logró sostener el resultado y terminó cayendo con un gol agónico de Danilo en el minuto 93.
Sin embargo, más allá del resultado, lo que realmente captó la atención fue lo sucedido con Marcos Rojo una vez finalizado el encuentro. El defensor, que permaneció en el banco de suplentes durante todo el partido, no tuvo participación en un encuentro donde la última línea mostró fragilidad y desajustes. La dupla central conformada por Nazareno Colombo y Facundo Pardo tuvo una noche complicada, evidenciando problemas en la marca y en la coordinación defensiva.
En ese contexto, la ausencia del ex Selección Argentina en el campo no pasó desapercibida, pero lo que ocurrió después fue lo que encendió la polémica. Apenas terminó el partido, el exjugador de la Selección argentina se acercó a Cristian Medina, con quien compartió plantel en Boca . El saludo entre ambos incluyó un intercambio de camisetas y una charla distendida.
Hasta ese momento, la escena podría haber sido interpretada como un gesto habitual entre futbolistas. No obstante, lo que generó malestar fue el tono del encuentro: sonrisas y gestos relajados apenas instantes después de una derrota dolorosa. Las imágenes no tardaron en viralizarse y rápidamente surgieron cuestionamientos.
Muchos hinchas interpretaron la actitud como una falta de compromiso con el momento que atraviesa el equipo. El contraste entre el semblante de Rojo y el de otros jugadores de la Academia, visiblemente afectados por el resultado, profundizó las críticas.
Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos: “Perdieron por segunda vez consecutiva y el chabón riéndose con uno que es contrincante. Si fuese dirigente de Racing le digo que se busque un club”, expresó una usuaria. Otro comentario apuntó: “Qué poco profesional este pibe y que falta de respeto hacia sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas”. Incluso, desde la vereda de enfrente, simpatizantes de Independiente aprovecharon la situación para burlarse con mensajes como “Gracias Marcos” y “caballo de Troya”.
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