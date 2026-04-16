San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Gustavo Álvarez recibe al conjunto ecuatoriano con la obligación de sumar de a tres y aprovechar que sus rivales directos no se sacaron diferencias.
San Lorenzo afrontará un compromiso determinante en el arranque de la Copa Sudamericana 2026. Desde las 21:30, el conjunto azulgrana se medirá frente a Deportivo Cuenca en el estadio Pedro Bidegain, por la segunda jornada del Grupo D. Tras un debut con empate en Paraguay, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez buscará hacerse fuerte como local para empezar a posicionarse en la tabla.
El punto conseguido ante Recoleta FC dejó sensaciones ambiguas en el mundo azulgrana. Si bien sumar fuera de casa siempre es valorado, el contexto del grupo y el desarrollo del partido obligan al Ciclón a ir por una victoria en este nuevo compromiso. Más aún teniendo en cuenta que Santos y el conjunto paraguayo igualaron entre sí, lo que deja el grupo abierto y brinda una oportunidad ideal para tomar ventaja.
En el plano local, el presente tampoco termina de convencer. El equipo viene de empatar sin goles frente a Newell’s en un partido donde mostró dificultades para generar juego y lastimar en ofensiva. Esa actuación dejó cierta preocupación en los hinchas, que esperan una reacción inmediata en el plano internacional.
De cara al duelo ante los ecuatorianos, el entrenador podría introducir algunas variantes: Nicolás Tripichio aparece como una opción para volver al once titular, mientras que Matías Hernández tendría chances de meterse en el ataque en reemplazo de Rodrigo Auzmendi. La idea será encontrar mayor dinamismo y profundidad en los últimos metros.
Por su parte, Deportivo Cuenca llega con el envión de haber dado una de las sorpresas en la primera fecha. El conjunto ecuatoriano se impuso por 1-0 ante Santos en condición de local, resultado que lo posiciona como uno de los líderes del grupo. Con tres puntos en su haber, intentará sostener su buen momento y dar otro golpe en territorio argentino. En su torneo doméstico, se ubica en la quinta posición con 11 unidades, aunque viene de una derrota por 3-2 frente a Independiente del Valle en un encuentro en el que había comenzado ganando 2-0. Ese resultado evidenció algunas falencias defensivas que San Lorenzo intentará aprovechar.
Pensando en lo que viene, el de Boedo volverá a jugar como local en la próxima fecha cuando reciba a Santos, mientras que el Cuenca visitará a Recoleta FC. Por eso, el choque en el Nuevo Gasómetro adquiere un valor determinante para ambos, que buscan encaminar su rumbo en un grupo que promete ser parejo.
San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
- Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega, Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González; Melvin Díaz y Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Celico.
San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Yender Herrera (VEN).
- VAR: Leonard Mosquera (COL).
- TV: DSports.
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