San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Deportivo Cuenca llega con el envión de haber dado una de las sorpresas en la primera fecha. El conjunto ecuatoriano se impuso por 1-0 ante Santos en condición de local, resultado que lo posiciona como uno de los líderes del grupo. Con tres puntos en su haber, intentará sostener su buen momento y dar otro golpe en territorio argentino. En su torneo doméstico, se ubica en la quinta posición con 11 unidades, aunque viene de una derrota por 3-2 frente a Independiente del Valle en un encuentro en el que había comenzado ganando 2-0. Ese resultado evidenció algunas falencias defensivas que San Lorenzo intentará aprovechar.