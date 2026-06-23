Gustavo Álvarez explicó los motivos por los que se fue de San Lorenzo: denunció presiones

En ese marco, señaló que existía una nómina de 11 futbolistas prescindibles, sin juveniles incluidos, que había sido consensuada y aprobada por unanimidad entre el cuerpo técnico, el Consejo de Fútbol y la Subcomisión de Fútbol Profesional en una reunión realizada el jueves 18 de junio.

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Sin embargo, el entrenador reveló que el sábado 20 de junio por la noche recibió un pedido para modificar tres nombres de esa lista por “presiones externas”. Fue ahí, según contó, donde decidió no continuar. “Respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo”, sostuvo en la carta.

Álvarez agregó que al día siguiente, luego de distintas conversaciones, la salida quedó acordada de palabra y se le informó que no debía presentarse al entrenamiento del lunes. Además, aseguró que optó por correrse para evitar que el club pudiera quedar expuesto a acciones legales de terceros, en un contexto institucional y económico delicado.

La salida del entrenador profundizó la incertidumbre en San Lorenzo, que se quedó sin DT en el inicio de la pretemporada. Álvarez había asumido a fines de marzo en reemplazo de Damián Ayude y dirigió 13 partidos, con un balance de 3 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Por ahora, el plantel quedó bajo la conducción interina de Walter Perazzo, mientras la dirigencia analiza opciones para cubrir un puesto que volvió a quedar vacante en medio de una nueva turbulencia interna.