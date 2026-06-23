Gustavo Álvarez explicó los motivos por los que se fue de San Lorenzo: denunció presiones
El ex DT de San Lorenzo publicó una dura carta tras su salida y aseguró que le pidieron cambiar la lista de prescindibles por presiones externas.
Gustavo Álvarez rompió el silencio tras su salida de San Lorenzo y expuso los motivos de su renuncia con un fuerte mensaje hacia la conducción del club. El entrenador apuntó contra las presiones en el armado del plantel, reveló diferencias con la dirigencia y dejó al descubierto el conflicto que precipitó su salida antes del inicio de la pretemporada.
El ciclo del DT terminó este lunes, el mismo día en que el plantel debía comenzar la pretemporada, y pocas horas después hizo pública su postura. En el texto, planteó que el área de fútbol profesional del Ciclón necesita una “profunda reestructuración” y remarcó que para cambiar el rumbo deportivo del equipo se necesitan decisiones distintas a las que, según su visión, llevaron al club a su situación actual.
Uno de los tramos más duros del comunicado apuntó directamente a los condicionamientos que, de acuerdo con su relato, afectan el trabajo del entrenador en San Lorenzo. “Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno”, expresó.
Los motivos de Gustavo Álvarez para dejar de ser el DT de San Lorenzo
El conflicto, según explicó, se desató en torno al diseño del plantel. Álvarez detalló que había propuesto tres ejes de trabajo para el mercado de pases: sostener la base del equipo titular pese a la necesidad de vender, reemplazar a los futbolistas transferidos con incorporaciones de jerarquía similar y promover juveniles en lugar de mantener jugadores considerados prescindibles.
En ese marco, señaló que existía una nómina de 11 futbolistas prescindibles, sin juveniles incluidos, que había sido consensuada y aprobada por unanimidad entre el cuerpo técnico, el Consejo de Fútbol y la Subcomisión de Fútbol Profesional en una reunión realizada el jueves 18 de junio.
Sin embargo, el entrenador reveló que el sábado 20 de junio por la noche recibió un pedido para modificar tres nombres de esa lista por “presiones externas”. Fue ahí, según contó, donde decidió no continuar. “Respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo”, sostuvo en la carta.
Álvarez agregó que al día siguiente, luego de distintas conversaciones, la salida quedó acordada de palabra y se le informó que no debía presentarse al entrenamiento del lunes. Además, aseguró que optó por correrse para evitar que el club pudiera quedar expuesto a acciones legales de terceros, en un contexto institucional y económico delicado.
La salida del entrenador profundizó la incertidumbre en San Lorenzo, que se quedó sin DT en el inicio de la pretemporada. Álvarez había asumido a fines de marzo en reemplazo de Damián Ayude y dirigió 13 partidos, con un balance de 3 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Por ahora, el plantel quedó bajo la conducción interina de Walter Perazzo, mientras la dirigencia analiza opciones para cubrir un puesto que volvió a quedar vacante en medio de una nueva turbulencia interna.
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