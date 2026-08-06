San Lorenzo quiere recibir al papa León XIV en el Nuevo Gasómetro durante su visita a la Argentina

La visita de León XIV a la Argentina

En las últimas horas se confirmó que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será la primera visita de un Papa al país en cuatro décadas. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, la ciudad de Luján y la provincia de Córdoba, en una agenda que todavía se encuentra en proceso de definición y podría incorporar nuevas actividades. San Lorenzo pretende que una de ellas sea una visita al Pedro Bidegain, escenario que quedó profundamente identificado con Francisco durante su papado y que ahora busca recibir a su sucesor.