San Lorenzo quiere recibir al papa León XIV en el Nuevo Gasómetro durante su visita a la Argentina
El Ciclón presentó un pedido formal a la Conferencia Episcopal Argentina para que el Sumo Pontífice visite el estadio Pedro Bidegain en su paso por el país.
San Lorenzo inició gestiones oficiales para recibir al papa León XIV en el estadio Pedro Bidegain durante la visita que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El club de Boedo presentó un pedido formal ante la Conferencia Episcopal Argentina para que el líder de la Iglesia Católica pueda recorrer el Nuevo Gasómetro mientras permanezca en Buenos Aires. La propuesta ya fue elevada al Vaticano y ahora resta conocer si será incorporada a la agenda oficial del viaje.
La iniciativa tiene un fuerte valor simbólico para la institución, históricamente ligada al papa Francisco, reconocido hincha de San Lorenzo desde su juventud. Tras la muerte de Jorge Bergoglio y la elección de Robert Francis Prevost como nuevo Pontífice el 8 de mayo de 2025, el club busca mantener ese vínculo con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
La visita de León XIV a la Argentina
En las últimas horas se confirmó que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será la primera visita de un Papa al país en cuatro décadas. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, la ciudad de Luján y la provincia de Córdoba, en una agenda que todavía se encuentra en proceso de definición y podría incorporar nuevas actividades. San Lorenzo pretende que una de ellas sea una visita al Pedro Bidegain, escenario que quedó profundamente identificado con Francisco durante su papado y que ahora busca recibir a su sucesor.
León XIV y Francisco mantenían una relación desde mucho antes de convertirse en papas. Cuando aún eran Robert Prevost y Jorge Bergoglio, se conocieron en Buenos Aires durante el Congreso Agustiniano de Teología de 2004. Años más tarde, el 9 de marzo de 2013, apenas cuatro días antes de que Bergoglio fuera elegido como papa Francisco, Prevost volvió al país para participar de la ordenación episcopal de Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata.
Tras el fallecimiento de Francisco, León XIV recordó aquellos encuentros en una entrevista con Vatican News: "En los tiempos en que yo era prior general de los agustinos, varias veces, durante las visitas a mis hermanos en Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve ocasión de conocerle y hablar con él, informalmente y sobre asuntos más institucionales".
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