San Lorenzo cayó en su visita a Central Córdoba, en la previa al clásico con Huracán
El "Ciclón" venía de sumar su primer triunfo, pero el "Ferroviario" se impuso 1-0 en Santiago del Estero. Hubo polémica en el final por un posible penal no sancionado.
En Santiago del Estero, Central Córdoba venció 1-0 a San Lorenzo este lunes por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, justo en la previa al clásico ante Huracán.
En el estadio Único Madre de Ciudades, Michael Santos, a la media hora de partido, anotó el único tanto de la jornada para la victoria del equipo dirigido por Sebastián Domínguez.
Sebastián Zunino fue el árbitro principal y protagonizó una polémica por un presunto penal que reclamó todo el "Ciclón" por una posible infracción a Guilli en las puertas del área grande cuando quedaban menos de 10 minutos de juego.
El "Ferroviario" llegaba golpeado al compromiso luego de un inicio adverso en el torneo. El conjunto santiagueño perdió sus dos primeras presentaciones: cayó frente a Gimnasia de Mendoza en el debut y luego volvió a tropezar ante Atlético Tucumán. El último encuentro significó la presentación de Sebastián Domínguez como entrenador, quien asumió la conducción del equipo y buscará revertir la adversa situación del club.
San Lorenzo, por su parte, llegaba con tres unidades tras un comienzo irregular. El "Ciclón" debutó con una derrota frente a Lanús, pero logró recuperarse en la segunda fecha al vencer a Gimnasia de Mendoza.
Formaciones de Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: TNT Sports.
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