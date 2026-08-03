San Lorenzo cayó en su visita a Central Córdoba, en la previa al clásico con Huracán

¿ERA PENAL PARA SAN LORENZO?



Gulli armó una gran jugada individual y lo bajaron justo en el límite del área.



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El "Ferroviario" llegaba golpeado al compromiso luego de un inicio adverso en el torneo. El conjunto santiagueño perdió sus dos primeras presentaciones: cayó frente a Gimnasia de Mendoza en el debut y luego volvió a tropezar ante Atlético Tucumán. El último encuentro significó la presentación de Sebastián Domínguez como entrenador, quien asumió la conducción del equipo y buscará revertir la adversa situación del club.