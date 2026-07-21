Gustavo Costas aparece en el radar de un club grande que juega la Copa Libertadores
El entrenador argentino, recientemente desvinculado de Racing, figura entre las principales alternativas que analiza el club ecuatoriano para reemplazar a Tiago Nunes.
Luego de finalizar su ciclo en Racing, Gustavo Costas podría tener una rápida oportunidad para regresar a la actividad. El entrenador argentino aparece como uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo director técnico de Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, institución que atraviesa un momento complejo desde lo futbolístico y que busca un nuevo conductor para afrontar el segundo semestre de la temporada.
La dirigencia del conjunto ecuatoriano comenzó la búsqueda de un reemplazante tras la salida del brasileño Tiago Nunes y ya mantuvo los primeros contactos con Costas, quien permanece sin club desde que la Academia de Avellaneda decidió poner fin a su vínculo luego de la eliminación en la Copa Sudamericana 2026.
El nombre del entrenador reúne consenso dentro de Liga de Quito por su experiencia internacional y por los antecedentes recientes que construyó en el fútbol sudamericano. Durante su paso por la Academia consiguió conquistar la Copa Sudamericana y posteriormente la Recopa Sudamericana, logros que fortalecieron su perfil para asumir nuevos desafíos de este nivel.
Gustavo Costas suena en Liga de Quito: se fue el DT pero están en 8vos. de Libertadores
La urgencia del club ecuatoriano se explica por el delicado presente deportivo. El pasado jueves, la institución anunció oficialmente la desvinculación de Tiago Nunes después de la derrota por 1-0 frente a Universidad Católica. Apenas dos días más tarde, el equipo volvió a caer por el mismo marcador, esta vez ante Leones del Norte, profundizando una crisis que aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador.
A través de un comunicado, Liga informó la salida del técnico brasileño y agradeció el trabajo realizado tanto por él como por su cuerpo técnico. "El profesor Tiago Nunes no continuará al frente de la dirección técnica del primer plantel profesional", expresó el club, que además destacó "el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su permanencia en nuestra institución".
La entidad también señaló que informará "de manera oportuna" quién será el nuevo conductor del plantel. Mientras tanto, el equipo quedó bajo la conducción interina de Patricio Hurtado, histórico exdelantero de la institución, quien asumió la responsabilidad de manera transitoria hasta que se concrete la llegada del nuevo entrenador.
El presente del club de Ecuador antes de la posible llegada del ídolo de Racing
En el plano local, Liga de Quito ocupa el sexto puesto de la Liga Pro con 28 unidades, una campaña muy alejada de las expectativas y también del sólido liderazgo que mantiene Independiente del Valle, que le lleva una diferencia de 21 puntos.
Sin embargo, el gran objetivo del club para la segunda parte del año estará puesto en la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano logró finalizar como líder del Grupo G y ahora deberá enfrentar en los octavos de final al sorprendente Mirassol de Brasil, que avanzó como segundo de la zona tras una definición muy ajustada en la que también participó Lanús, finalmente relegado al tercer lugar y clasificado a la Copa Sudamericana.
Ese desafío continental aparece como uno de los factores que podrían resultar determinantes para convencer a Costas de aceptar la propuesta. El entrenador siempre manifestó sentirse especialmente motivado por las competencias internacionales y la posibilidad de disputar nuevamente la Libertadores representa un atractivo importante para retomar su carrera.
Además, el director técnico ya conoce el fútbol ecuatoriano. En 2012 asumió la conducción de Barcelona de Guayaquil tras la salida de Luis Zubeldía y logró consagrarse campeón de la Serie A, una experiencia que le permitió construir una imagen positiva dentro del país y que hoy vuelve a jugar a su favor.
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