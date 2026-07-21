Gustavo Costas aparece en el radar de un club grande que juega la Copa Libertadores

La entidad también señaló que informará "de manera oportuna" quién será el nuevo conductor del plantel. Mientras tanto, el equipo quedó bajo la conducción interina de Patricio Hurtado, histórico exdelantero de la institución, quien asumió la responsabilidad de manera transitoria hasta que se concrete la llegada del nuevo entrenador.

El presente del club de Ecuador antes de la posible llegada del ídolo de Racing

En el plano local, Liga de Quito ocupa el sexto puesto de la Liga Pro con 28 unidades, una campaña muy alejada de las expectativas y también del sólido liderazgo que mantiene Independiente del Valle, que le lleva una diferencia de 21 puntos.

Sin embargo, el gran objetivo del club para la segunda parte del año estará puesto en la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano logró finalizar como líder del Grupo G y ahora deberá enfrentar en los octavos de final al sorprendente Mirassol de Brasil, que avanzó como segundo de la zona tras una definición muy ajustada en la que también participó Lanús, finalmente relegado al tercer lugar y clasificado a la Copa Sudamericana.

Ese desafío continental aparece como uno de los factores que podrían resultar determinantes para convencer a Costas de aceptar la propuesta. El entrenador siempre manifestó sentirse especialmente motivado por las competencias internacionales y la posibilidad de disputar nuevamente la Libertadores representa un atractivo importante para retomar su carrera.

Además, el director técnico ya conoce el fútbol ecuatoriano. En 2012 asumió la conducción de Barcelona de Guayaquil tras la salida de Luis Zubeldía y logró consagrarse campeón de la Serie A, una experiencia que le permitió construir una imagen positiva dentro del país y que hoy vuelve a jugar a su favor.