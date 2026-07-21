El beso entre dos jugadores de España durante los festejos del Mundial 2026

Los protagonistas de la escena fueron Unai Simón y Yeremi Pino, quienes compartían los festejos arriba del micro descapotable junto al resto de los campeones del mundo. Todo comenzó cuando el delantero se encontraba bailando y haciendo gestos divertidos ante las cámaras. En ese momento, el arquero se acercó en tono de broma y amagó con darle un beso. Lejos de esquivarlo, el futbolista redobló la apuesta y lanzó entre risas: "Dame un pico, dame un pico".