El beso entre dos jugadores de España durante los festejos del Mundial 2026
La celebración por la obtención de la Copa del Mundo dejó una divertida e inesperada escena arriba del micro descapotable que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
La Selección de España continúa celebrando la conquista del Mundial 2026 y los festejos en Madrid dejaron una de las imágenes más comentadas de la jornada. En medio de la multitudinaria caravana que reunió a millones de personas en las calles de la capital española, dos futbolistas del plantel protagonizaron un inesperado beso que no tardó en viralizarse en las redes sociales.
Los protagonistas de la escena fueron Unai Simón y Yeremi Pino, quienes compartían los festejos arriba del micro descapotable junto al resto de los campeones del mundo. Todo comenzó cuando el delantero se encontraba bailando y haciendo gestos divertidos ante las cámaras. En ese momento, el arquero se acercó en tono de broma y amagó con darle un beso. Lejos de esquivarlo, el futbolista redobló la apuesta y lanzó entre risas: "Dame un pico, dame un pico".
El arquero español no dudó y le dio el beso frente a todos sus compañeros, mientras la transmisión oficial captaba el momento desde el micro que recorría las principales calles de Madrid. Tras el divertido episodio, Yeremi Pino miró sorprendido hacia las cámaras y comenzó a reírse junto a algunos de sus compañeros, que no tardaron en reaccionar ante la situación.
Es viral el beso entre dos jugadores de España en los festejos por el Mundial 2026
El video rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de los festejos de la Selección de España, que este lunes celebró junto a sus hinchas la obtención de la segunda Copa del Mundo de su historia.
Entre bailes, cánticos y muestras de alegría, el plantel dirigido por Luis de la Fuente vivió una jornada inolvidable en Madrid, donde millones de fanáticos acompañaron la histórica consagración conseguida tras vencer 1 a 0 a la Selección Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium.
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