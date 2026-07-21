El padre de Mac Allister reveló qué pasó en el vestuario de la Selección Argentina antes de la final
Carlos contó la charla que tuvo con el mediocampista tras la derrota y aclaró los rumores que surgieron por la arenga de Lionel Messi antes del partido decisivo.
Tras la derrota de la Selección Argentina por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, un video de la arenga de Lionel Messi en el vestuario albiceleste generó todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Ante los rumores que comenzaron a circular, Carlos Mac Allister reveló qué le contó su hijo Alexis sobre lo ocurrido en la previa del encuentro.
El ex futbolista habló en una entrevista con Radio La Red y aseguró que no existió ningún conflicto puertas adentro del plantel. Incluso, reconoció que las versiones que se viralizaron le generaron dudas y decidió preguntarle directamente al mediocampista del seleccionado argentino.
"Para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa y lo más lindo es que eso se transmite. Ayer le pregunté a Alexis si pasó algo, entré en la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiera pasado mi hijo me hubiera dicho al toque, imagínense el resto", expresó.
Carlos Mac Allister contó que hubo una charla antes de la final
Mac Allister explicó que el mensaje de Lionel Messi estuvo relacionado exclusivamente con cuestiones futbolísticas y que el capitán hizo hincapié en la manera en la que debía jugar el equipo durante la final.
"Me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, de jugar, tocar, triangular y no tirarla para arriba. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empezaron estos días por ese post que se hizo y mucha gente me escribió", agregó.
Por último, el padre del campeón del mundo en Qatar 2022 destacó el nivel mostrado por el seleccionado español y aseguró que fue un justo vencedor en la final disputada en el MetLife Stadium: "Todo el mundo tiene claro que jugamos contra España y fue mejor", concluyó.
De esta manera, Carlos Mac Allister desmintió los rumores que se instalaron en las últimas horas y confirmó que la arenga de Lionel Messi estuvo enfocada únicamente en el aspecto futbolístico del encuentro que terminó consagrando a España como campeón del Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario