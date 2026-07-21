El padre de Mac Allister reveló qué pasó en el vestuario de la Selección Argentina antes de la final

Por último, el padre del campeón del mundo en Qatar 2022 destacó el nivel mostrado por el seleccionado español y aseguró que fue un justo vencedor en la final disputada en el MetLife Stadium: "Todo el mundo tiene claro que jugamos contra España y fue mejor", concluyó.

De esta manera, Carlos Mac Allister desmintió los rumores que se instalaron en las últimas horas y confirmó que la arenga de Lionel Messi estuvo enfocada únicamente en el aspecto futbolístico del encuentro que terminó consagrando a España como campeón del Mundial 2026.