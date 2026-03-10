"Hablá cuando un entrenador es mejor que vos": las respuestas virales de Luis Ventura contra dos DT históricos

La "limpieza" de nombres no terminó ahí. Ventura también optó por no responder ante las menciones de Jorge Sampaoli y Claudio "Sifón" Úbeda, dejando claro que, para el entrenador de la Isla Maciel, su gestión en el ascenso tiene un valor que compite mano a mano con trayectorias de renombre internacional.

Como era de esperar, las redes sociales estallaron con memes, dividiéndose entre quienes celebran su autoestima inquebrantable y quienes le recordaron la distancia abismal entre la Primera C y el Santiago Bernabéu.