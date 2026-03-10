"Hablá cuando un entrenador es mejor que vos": las respuestas virales de Luis Ventura contra dos DT históricos
El manager de Victoriano Arenas se considera mejor DT que dos leyendas del Real Madrid, aunque respeta a Marcelo Gallardo y Lionel Scaloni.
El mundo del fútbol de ascenso y la farándula se cruzaron en un video que no tardó en hacerse viral. Luis Ventura, actual manager de Victoriano Arenas y presidente de APTRA, se sumó a un popular trend de redes sociales que consiste en reaccionar ante una lista de directores técnicos de élite para determinar quiénes son, a su criterio, mejores que él.
"Hablá cuando un entrenador es mejor que vos", era la consigna de la periodista. En el clip que grabó para Olé, que ya cosecha miles de reproducciones, Ventura se mostró humilde ante ciertos nombres de peso, pero no tanto con otros "gigantes" a nivel mundial.
El periodista asintió sin dudar cuando mencionaron a Lionel Scaloni, Pep Guardiola y Marcelo Gallardo, reconociendo la superioridad táctica y los logros de los tres entrenadores. Lo mismo, quizás de forma más sorpresiva, ocurrió con Ricardo Caruso Lombardi.
Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando la lista empezó a incluir a leyendas del fútbol europeo y local. La sorpresa llegó cuando el video nombró a Carlo Ancelotti (ganador de múltiples Champions League) y a Zinedine Zidane.
En lugar de aceptar la superioridad de los astros europeos, Ventura mantuvo un silencio sepulcral y una mirada desafiante, dando a entender —con su característico estilo provocador— que no se considera menos que ellos en el banco de suplentes.
La "limpieza" de nombres no terminó ahí. Ventura también optó por no responder ante las menciones de Jorge Sampaoli y Claudio "Sifón" Úbeda, dejando claro que, para el entrenador de la Isla Maciel, su gestión en el ascenso tiene un valor que compite mano a mano con trayectorias de renombre internacional.
Como era de esperar, las redes sociales estallaron con memes, dividiéndose entre quienes celebran su autoestima inquebrantable y quienes le recordaron la distancia abismal entre la Primera C y el Santiago Bernabéu.
