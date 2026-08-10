Bolívar vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

Por su parte, San Pablo avanzó directamente a los octavos de final tras terminar primero e invicto en el Grupo C. El conjunto brasileño sumó tres victorias y tres empates ante Millonarios, Boston River y O'Higgins, por lo que evitó disputar los playoffs. Ahora buscará sacar un buen resultado en la altura de La Paz para llegar con ventaja a la revancha.