Bolívar vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV
Se enfrentan este martes, desde las 21.30, en el Hernando Siles de La Paz. La vuelta será la semana próxima en el mítico Morumbi. Los detalles en la nota.
Bolívar y San Pablo se enfrentan este martes, desde las 21.30, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El encuentro tendrá como árbitro principal al colombiano Wilmar Roldán, mientras que su compatriota Keiner Jiménez estará a cargo del VAR. La serie se definirá la próxima semana en el Morumbis, donde se conocerá al equipo que avanzará a los cuartos de final.
El conjunto boliviano llega a esta instancia después de superar a Gremio en los playoffs, con una victoria por 3-2 en La Paz y otra por 1-0 en Porto Alegre, para imponerse 4-2 en el global.
Por su parte, San Pablo avanzó directamente a los octavos de final tras terminar primero e invicto en el Grupo C. El conjunto brasileño sumó tres victorias y tres empates ante Millonarios, Boston River y O'Higgins, por lo que evitó disputar los playoffs. Ahora buscará sacar un buen resultado en la altura de La Paz para llegar con ventaja a la revancha.
En cuanto a su actualidad, el elenco comandado por Dorival Júnior llega después de perder 2-1 ante Gremio por el Brasileirao. Bolívar, en tanto, viene de vencer 4-2 a Aurora por la fecha 14 del Torneo Clausura.
Formaciones de Bolívar vs. San Pablo por la Copa Sudamericana
- Bolívar: Carlos Lampe; Erwin Saavedra, Santiago Echeverría, José Sagredo, Escleizon Freita; Jhon Velásquez, Ervin Vaca, Robson Matheus, Carlos Melgar; Martín Cauteruccio, Dorny Romero. DT: Alejandro Restrepo.
- São Paulo: Rafael; Wendell, Robert Arboleda, Luis Osorio, Lucas Ramón; Pablo Maia, Marcos Antônio; Danielzinho, Luciano, Ferreira; Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Hernando Siles de La Paz.
- Árbitro: Wilmar Roldán.
- VAR: Keiner Jiménez.
- TV: DSports.
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