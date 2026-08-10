Cuándo se juega Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana

Según indicaron en ESPN, la opción que manejaban en Núñez es que el partido de ida se dispute el próximo miércoles 19, con sede a confirmar pero con Santa Fe manteniendo la localía; y que la revancha entonces quede para el miércoles 26 de agosto en el Monumental.

De todos modos, restará que Conmebol anuncie en las próximas horas el nuevo cronograma oficial, con estas modificaciones en el calendario del certamen continental.