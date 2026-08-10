Cuándo se juega Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana
El organismo rector del fútbol sudamericano ratificó la suspensión del encuentro de octavos de final de la Copa Sudamericana previsto para este miércoles.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó de manera oficial la suspensión y postergación del partido de ida entre River e Independiente Santa Fe, el cual debía disputarse este miércoles por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, debido a los graves terremotos en Colombia.
La emergencia desatada en ese país a causa de los graves terremotos, que dejaron un saldo de víctimas fatales y daños materiales generalizados, obligó a modificar de urgencia la agenda internacional de las competencias futbolísticas.
Si bien en un principio los reportes partidarios barajaban la posibilidad de trasladar el compromiso para la próxima semana, el comunicado emitido por la entidad madre del fútbol continental evitó precisar una fecha exacta para la reprogramación del duelo.
A la espera de una nueva programación para Independiente Santa Fe vs. River
Con la postergación ya oficializada por la Conmebol, tanto el cuerpo técnico de River como la dirigencia de ambos clubes aguardan nuevas directrices para reestructurar la logística del cruce copero en busca de los cuartos de final.
En los próximos días, el organismo evaluará la evolución de la situación en territorio colombiano y la disponibilidad de calendario para definir no solo el día definitivo en el que se llevará a cabo el encuentro de ida, sino también si se mantendrá la localía original o si el partido deberá mudarse de sede a raíz de los daños ocasionados por la catástrofe natural.
Según indicaron en ESPN, la opción que manejaban en Núñez es que el partido de ida se dispute el próximo miércoles 19, con sede a confirmar pero con Santa Fe manteniendo la localía; y que la revancha entonces quede para el miércoles 26 de agosto en el Monumental.
De todos modos, restará que Conmebol anuncie en las próximas horas el nuevo cronograma oficial, con estas modificaciones en el calendario del certamen continental.
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