Habló el hincha del Liverpool cruzó a Simeone tras el escándalo en Anfield: "Cobarde"

La respuesta del Cholo Simeone

Por su parte, Simeone admitió que su reacción fue injustificable, pero explicó que sufrió insultos y gestos durante todo el partido: “El que tiene que estar en calma soy yo, pero te insultan durante todo el partido. No puedo decir nada porque soy el entrenador”.

El técnico argentino reveló su charla con el árbitro Maurizio Mariani: “El juez entendió la situación. Ojalá el Liverpool pueda mejorar esa parte y que, cuando identifiquen a la persona que hizo eso, tenga consecuencias”.

image

En conferencia de prensa, Simeone evitó dar detalles sobre los insultos recibidos: “No voy a ponerme a detallar porque eran los insultos. No está bien cuando reaccionamos, porque somos protagonistas. Soy una persona y reaccioné”.

El medio español Marca describió a Poulter como “el energúmeno del Liverpool que se enzarzó con Simeone”, mientras que el inglés aseguró haber recibido “una oleada de mensajes” tras el incidente. La polémica sigue abierta y expone nuevamente el debate sobre los límites de la pasión en las tribunas y la conducta de los protagonistas dentro y fuera del campo.